УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Приметы

Приметы на 18 декабря: что нельзя делать в Саввин день и как не попасть в беду

17 декабря 2021, 16:12

18 декабря верующие вспоминают святого и преподобного Саввы Освященного.

приметы на 18 декабря
Что нельзя делать 18 декабря / pixabay

18 декабря церковь почитает святого Савву. Наши предки собирали всех родных за одним столом, правда стол накрывали не богатый.

Хозяйки готовили только постные блюда, ведь еще продолжается Рождественский пост.

18 декабря старались ходить в церковь и просить у святого защиты от бед и невзгод.

В день Саввы существует множество запретов, которым следовали наши предки.

Что нельзя делать 18 декабря в Саввин день

Нельзя в Саввин день работать. Вы только потратите свою энергию и время, но пользы это не принесет. Можно лишиться финансового благополучия или потерять важную вещь.

Реклама

Нельзя 18 декабря ругаться. Водителям стоит внимательно следить за дорогой, иначе может произойти поломка транспортного средства.

Нельзя 18 декабря проявлять негативные эмоции.

Нельзя 18 декабря ходить в гости к малознакомым людям.

Нельзя 18 декабря беременным мыть голову, иначе ребенок родится с плохой памятью.

Нельзя 18 декабря выносить мусор в ведре. Можно привлечь проблемы и отпугнуть удачу.

Приметы на 18 декабря в Саввин день

Если за окном мороз, то вскоре будет оттепель.

Если на замерзших окнах снег потихоньку тает, то скоро потеплеет.

Если огонь в камине красный, то будет стужа лютая.

Если дым столбом, то будет мороз.

Если дым развивается в разные стороны, то к ненастью.

Читайте также:

viber
приметы
Сейчас вы просматриваете новость «Приметы на 18 декабря: что нельзя делать в Саввин день и как не попасть в беду». Другие приметы на все случаи жизни читайте в разделе «Приметы». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Самый вкусный салат на Новый год 2022: готовить 15 минутСамый вкусный салат на Новый год 2022: готовить 15 минут Как заставить орхидею цвести обильно и пышно - отправляем растение "в ссылку"Как заставить орхидею цвести обильно и пышно - отправляем растение "в ссылку" В моду вернулись потрясающие женские куртки в стиле 50-х, в которые невозможно не влюбитьсяВ моду вернулись потрясающие женские куртки в стиле 50-х, в которые невозможно не влюбиться Чтобы в доме был достаток: как правильно мыть полы и вытирать пыль, чтобы привлечь удачуЧтобы в доме был достаток: как правильно мыть полы и вытирать пыль, чтобы привлечь удачу Какие вещи приносят в дом беду и нищетуКакие вещи приносят в дом беду и нищету
Хочешь первым узнавать о важных новостях в Telegram?
позже
Подписаться
16:32

Анна Седокова, прикрывшись одним лишь бокалом вина, устроила голый завтрак

16:25

В Украине расширили перечень профессий с обязательной вакцинацией от коронавирусаВидео

16:16

Вместо маски – женские красные трусики на лице: пассажира выгнали с самолета за нарушение карантинаВидео

16:12

Приметы на 18 декабря: что нельзя делать в Саввин день и как не попасть в бедуВидео

15:47

ООО "Евро-реконструкция" продолжает работать в штатном режиме актуально

Реклама
15:40

"Тысяча Зеленского": украинцы массово тратят ковидные деньги и жалуются на проблемыВидео

15:34

Задохнулись дымом во сне: во Львове трагически погибла молодая влюбленная параВидео

15:31

Умерла актриса из Иронии судьбы и Сумки инкассатора

15:26

ФОПов ожидают кассовые аппараты или РРО с 1 января 2022 года: Рада провалила инициативу об отсрочкеВидео

14:46

"Мама пила сутками, а соцслужбы ничего не делали": детали смерти грудного ребенка под Черкассами

14:38

В Украину идет резкое похолодание: синоптики назвали датуВидео

14:30

Мир Наизнанку. Эквадор: Дмитрий Комаров покажет, как выращивают бананы для экспорта и чем они опасны

13:59

Каждый третий украинец готов к вооруженному сопротивлению в случае вторжения РФ – опросВидео

13:58

Отказ от присоединения к Альянсу Украины: в РФ опубликовали проект договора с НАТОФотоВидео

13:21

В Украине начали колоть третью дозу COVID-вакцины: кому рекомендуют сделать дополнительную прививкуВидео

13:20

"В 5-50 раз запасы меньше, чем нужно": в СБУ предупредили о критической нехватке угля для ТЭС

13:15

Андрей Данилко показал годовалого карапуза - фото из семейных архивов

13:11

"Большая стройка": в Херсоне завершается реконструкция аэропортаВидео

13:10

Столкновения у Рады: в центре Киева протестующие ФОПы схлестнулись с полициейВидео

13:00

Гороскоп на завтра 18 декабря 2021: Тельцам – счастливые перемены, Близнецам – враги, Водолеям – деньгиВидео

Реклама
12:55

Стипендия в 6 тысяч абитуриентам из Крыма и ОРДЛО: кому светят выплаты

12:27

Украине грозят проблемы с отоплением, если в феврале на две недели ударят морозы - ВитренкоВидео

11:59

В НАТО предупредили РФ: заплатит огромную цену за агрессию против УкраиныВидео

11:50

Звезда Секса в большом городе актер Крис Нот обвинен в изнасиловании двух женщин

11:42

"Омикрон - самая серьезная угроза здравоохранению в мире": заявление министров "Большой семерки"

11:33

РФ грозит отключение от SWIFT: Кулеба припугнул Кремль новым пакетом жестких санкцийВидео

11:32

За 2021-й из Украины выехало рекордное за 11 лет число граждан

11:16

Любовный гороскоп на неделю 20-26 декабря: Ракам – опасные искушения, Девам – страстный роман, Весам - кризисВидео

10:57

В РФ объяснили вердикт суда с подтверждением присутствия российских войск на ДонбассеВидео

10:38

"Богаты, как жители Версаля": в Киеве хотели посыпать дороги солью с ионами серебра

10:11

Украина готова выполнить Минск: РФ должна обеспечить безопасность на Донбассе – КулебаВидео

10:01

"Вы привели за руку войну в Украину": журналист Скрыпин распек Шуфрича в прямом эфиреВидео

09:40

Приметы на 17 декабря: что нельзя делать в день Варвары и как не попасть в бедуВидео

09:23

Экономили на коммуналке и погибли: на Тернопольщине мать и сын замерзли до смертиВидео

09:11

Рыба его мечты: в Днепре мужчина выловил 50-килограммового сома-"людоеда"

09:10

Омикрон на пороге: есть ли поводы для паникимнение

08:48

Гороскоп на сегодня 17 декабря 2021: Близнецам – враги, Ракам – большая удача, Весам - потериВидео

08:44

В ООН спрогнозировали, как именно удастся победить пандемию коронавируса

08:26

Коронавирус в Украине 17 декабря: за сутки 8,9 тыс. новых COVID-больных и 328 смертейВидео

07:57

Ретроградная Венера 2021: астролог рассказала, чего ждать всем знакам зодиакаВидео

Реклама
07:28

"Дорого обойдется": в ЕС предупредили Россию о последствиях вторжения в УкраинуВидео

07:18

Топ-3 самых "денежных" знака зодиака в 2022 году: кого ждет финансовый успех в год Тигра

07:00

Как определить настоящую красную икру и не купить подделку - советы экспертов

06:27

Гороскоп на 2022 год для Скорпиона: счастье всей жизни и непредсказуемые повороты судьбыВидео

06:09

В России узаконили массовую депортацию?мнение

05:40

Самый вкусный салат с языком на Новый год 2022: невероятно простой рецептВидео

05:17

Екатерина Бужинская в образе соблазнительной Снегурочки показала слишком горячее и глубокое декольте

05:15

Финансовый гороскоп на неделю 20-26 декабря: Близнецам – долги, Девам – убытки, Скорпионам – везениеВидео

04:46

Резкое похолодание до -23°: украинцы узнали, где и когда ждать морозовВидео

04:43

Как использовать кофейную гущу: 3 самых полезных лайфхака

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять