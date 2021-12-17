Приметы на 18 декабря: что нельзя делать в Саввин день и как не попасть в беду

Что нельзя делать 18 декабря / pixabay

18 декабря церковь почитает святого Савву. Наши предки собирали всех родных за одним столом, правда стол накрывали не богатый.

Хозяйки готовили только постные блюда, ведь еще продолжается Рождественский пост.

18 декабря старались ходить в церковь и просить у святого защиты от бед и невзгод.

В день Саввы существует множество запретов, которым следовали наши предки.

Что нельзя делать 18 декабря в Саввин день

Нельзя в Саввин день работать. Вы только потратите свою энергию и время, но пользы это не принесет. Можно лишиться финансового благополучия или потерять важную вещь.

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Нельзя 18 декабря ругаться. Водителям стоит внимательно следить за дорогой, иначе может произойти поломка транспортного средства.

Нельзя 18 декабря проявлять негативные эмоции.

Нельзя 18 декабря ходить в гости к малознакомым людям.

Нельзя 18 декабря беременным мыть голову, иначе ребенок родится с плохой памятью.

Нельзя 18 декабря выносить мусор в ведре. Можно привлечь проблемы и отпугнуть удачу.

Приметы на 18 декабря в Саввин день

Если за окном мороз, то вскоре будет оттепель.

Если на замерзших окнах снег потихоньку тает, то скоро потеплеет.

Если огонь в камине красный, то будет стужа лютая.

Если дым столбом, то будет мороз.

Если дым развивается в разные стороны, то к ненастью.

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