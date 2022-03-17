Приметы на 18 марта: что нельзя делать и как не попасть в беду

К святому Конону обращались с просьбой оберегать детей от оспы.
18 марта церковь почитает память мученика Конона Исаврийского и Конона Градаря.
В этот день люди готовились к посевной. Перебирали семена, осматривали поля и огороды и пересаживали рассаду.
Верили, кто 18 марта вспахает огород, то будет отменный урожай овощей. Землю не только вспахивали, но и обильно удобряли навозом.
Чтобы урожай в 2022 году был хорошим, нужно было выкапывали три лунки, приговаривая: "Одна для засухи, другая для мошек, третья для червей".
В сознании крестьян Конон Градарь ассоциировался с градом. В день почитания святого в руки нельзя брать ни грабли, ни вилы, чтобы летом град не побил посевы.
Мужчины в этот день осматривали и ремонтировали парники и теплицы.
К святому Конону обращались с просьбой оберегать детей от оспы.
Что нельзя делать 18 марта
Нельзя работать через силу. Считалось, что это не принесет блага в семью.
Нельзя 18 марта звать на ужин гостей, его лучше провести с семьей.
Нельзя 18 марта говорить плохо о других людях. Можно привлечь проблемы со здоровьем.
Приметы на 18 марта
Если на Конона ясно и сухо, то летом не будет града.
Если грачи на гнезда сели, то через три недели нужно выходить на посев.
Если мыши завелись в доме и на полях, то к неурожайному году.
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