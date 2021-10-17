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Приметы на 18 октября: что нельзя делать и как не попасть в беду

17 октября 2021, 18:11

18 октября нужно выбросить все вещи из дома, которые уже вам не нужны.

осень
Что нельзя делать 18 октября / pixabay

18 октября церковь чтит память святой мученицы Харитины, пострадавшей за веру в начале 4 века в городе Понте на берегу Черного моря.

Люди уже заканчивали всю работу в огороде и приступали убирать дом. Женщины в этот день ткали, вышивали, пряли и делали вещи к зиме.

18 октября детям на левую руку надевали первую нитку, получившуюся в результате пряжи шерсти. Считалось, что она помогает от сглаза

Мужчины убирали возле дома, готовить автомобили к зиме и старались помочь по дому женщинам.

18 октября нужно выбросить все вещи из дома, которые уже изжили себя.

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Что нельзя делать 18 октября

Нельзя 18 октября завидовать, можно навлечь на себя беду.

Нельзя делать предложение руки и сердца, проводить сватовство и женится.

Нельзя устраивать скандалы и сплетничать на работе.

Нельзя пить алкоголь и переедать.

Приметы на 18 октября

Если 18 октября туман исчезает после восхода солнца, погода будет хорошей.

На березах еще остались листья, то зима ожидается суровой.

Если 18 октября безветренно, то вскоре будет холодная погода.

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