Приметы на 18 сентября: что нельзя делать и как не попасть в беду

Что нельзя делать 18 сентября / pixabay

Ежегодно 18 сентября церковь почитает и православные вспоминают Захария и его жену Елисавету. Святым молятся пары, которые хотят ребенка. Также считается, что святые покровительствуют беременным женщинам.

В народном календаре этот день называют Кумохиным. Считалось, что из леса в этот день выходит злая ведьма, оборачивается в старуху-странницу и нападает на молодых девушек в деревнях.

В Кумохин день нужно обязательно убраться дома и сходить в баню. Считалось, что чистота телесная и духовная поможет справиться с нечистой силой, которая наровит посягнуть на жилище и семью.

Девушки традиционно гадали на женихов в Кумохин день. Также если загадать желание над святой водой, оно обязательно сбудется.

Что нельзя делать 18 сентября

Сегодня нельзя давать обещания, которые не можешь исполнить.

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Из дома 18 сентября необходимо выкинуть ненужные вещи, чтобы избавиться от негатива.

Не стоит на Кумоху распускать девушкам волосы. Наши предки верили, что ведьма может уцепиться за них и утащить в царство мёртвых.

Народные приметы 18 сентября

Если 18 сентября тепло, то и зима будет теплой;

Много рябины к обильным снегопадам;

Гром гремит – к хорошему урожаю озимых;

Алый закат предвещает холод.