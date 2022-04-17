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Приметы на 19 апреля: что нельзя делать и как не попасть в беду в Великий вторник

17 апреля 2022, 20:10

Традиционно в Великий вторник 2022 разрисовывают писанки.

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Что нельзя делать в Великий вторник 19 апреля / pixabay

19 апреля в 2022 году православные празднуют Великий вторник – второй день Великой или Страстной недели, которая предшествует Пасхе. В этот день верующие вспоминают обличение Иисусом фарисеев и притчи, которые он произнес в Иерусалимском храме.

В Великий вторник следует совершать благие поступки и не отказывать в помощи тем, кто ее просит.

Хозяйки в этот день стирали, убирали и заканчивали все ремонтные работы по дому.

Традиционно в этот день разрисовывают писанки. Это занятие считалось сакральным, поэтому при росписи яиц необходимо остаться наедине со своими мыслями, чтобы чужая энергетика не влияла на работу.

Что нельзя делать 19 апреля в Великий вторник 2022

Нельзя 19 апреля устраивать гуляния, нельзя петь и танцевать.

Нельзя в Великий вторник ругаться и ссориться с близкими.

Нельзя в Великий вторник 19 апреля одалживать деньги.

Нельзя 19 апреля пренебрегать правилами Великого поста.

Приметы на 19 апреля Великий вторник

Если холодная и дождливая погода, то будет хороший урожай грибов.

Если пчелы вылетели из ульев и дружным роем кружат над ними, то будет ранняя весна.

Если гром гремит 19 апреля, то будет теплое лето.

Если молнии сверкают в небе, то лето будет засушливым.

Если на небе синие облака, то следует ждать теплую, но влажную погоду.

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Пасха приметы Великий вторник
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