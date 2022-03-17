Приметы на 19 марта: что нельзя делать и как не попасть в беду

Увидеть аиста – хорошая примета, которая сулит удачу во всех начинаниях.
19 марта церковь почитает память преподобного Аркадия Кипрского.
С этого дня ждали прилетов аиста. К этой птице относились с особым уважением и с нетерпением ожидали ее возвращения в родные края.
Если увидели аиста, который поселился на крыше дома, весь год ждать благополучия и счастливого продолжения рода.
Аиста считали священной птицей, которая способна защитить народ от бед.
Увидеть аиста – хорошая примета, которая сулит удачу во всех начинаниях.
Что нельзя делать 19 марта
Нельзя 19 марта пить воду и чай из чужой кружки. Можно привлечь ссоры в дом.
Нельзя 19 марта набирать воду из колодца.
Нельзя 19 марта ругать детей.
Нельзя 19 марта курить и употреблять алкоголь.
Приметы на 19 марта
Если облака быстро и высоко плывут, то к хорошей погоде.
Если в этот день мороз, то впереди еще сорок утренних заморозков.
Если услышать стук дятла, то к поздней весне.
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