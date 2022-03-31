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Приметы на 2 апреля: что нельзя делать и как не попасть в беду

31 марта 2022, 20:10

Нельзя 2 апреля при приготовлении пищи использовать "вчерашнюю" воду.

весна
Что нельзя делать 2 апреля / pixabay

2 апреля церковь почитает память мученицы Фотины. Люди в этот день особенно почитали колодезную воду. Верили, что на Фотинию она приобретает целительные свойства.

Чтобы привлечь удачу, обязательно умывались водой из колодца. Это позволяло излечиться от разных болезней. Колодезной водой обрызгивали дома, животных и землю.

Святую считали целительницей от лихорадки. При первых признаках появления недуга люди молились святой мученице, прося здоровья и исцелить от болезни.

Что нельзя делать 2 апреля

Нельзя 2 апреля много работать и выполнять тяжелые домашние дела.

Нельзя 2 апреля ссориться в доме.

Нельзя начинать новые дела или планировать поездки. Можно привлечь неудачи.

Нельзя 2 апреля при приготовлении пищи использовать "вчерашнюю" воду. Можно лишиться жизненных сил.

Нельзя никому рассказывать о своих планах и делиться идеями.

Нельзя 2 апреля пересчитывать свои накопления и перебирать запасы.

Приметы 2 апреля

Если дождь 2 апреля, то будет хороший урожай грибов.

Если прилетели скворцы, то на пороге настоящая весна.

Если много талой воды в апреле, то будет удачный май.

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