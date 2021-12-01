Приметы на 2 декабря: что нельзя делать и как не попасть в беду

Запрещено 2 декабря приглашать гостей в дом и наступать левой ногой на порог.
2 декабря церковь почитает память святого Авдея. Святой был покровителем домашнего хозяйства и семейного благополучия.
Люди в этот день делали обереги для дома, и пытались защитить дом от врагов.
Чтобы весь год быть здоровым, нужно выпить побольше горячих напитков и согреть дом изнутри. Традиционный напиток на день Авдея Радетеля - травяной чай с добавлением меда.
Что нельзя делать 2 декабря
Нельзя 2 декабря говорить плохо о людях. Если вы заметили человека, который вам неприятен, нужно обойдите его стороной и не создавать конфликтов.
Нельзя 2 декабря наступать на порог левой ногой. Так можно впустить в дом беду.
Нельзя 2 декабря ехать в дальнюю дорогу.
Приметы на 2 декабря
Если небо ясное, то к морозу, а тусклое, то к оттепели.
Если ветер переменится с юго–восточного на юго–западный, то погода испортится.
Если 2 декабря небо розовое, то скоро будет снегопад.
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