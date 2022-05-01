Приметы на 2 мая: что нельзя делать и как не попасть в беду

Приметы на 2 мая / pixabay

2 мая церковь почитает память преподобного Иоанна Палеолаврита. Люди в этот день ходили в храм и молились о благополучии в семье.

Также у святого просят утешения и помощи уберечь дом от бед.

2 мая благоприятный день для новых начинаний. Можно подписывать важные документы и переезжать.

Что нельзя делать 2 мая

Нельзя 2 мая отказывать нищим и беспомощным.

Нельзя 2 мая посещать баню, сауну или бассейн. Можно привлечь болезни в дом.

Нельзя 2 мая вступать в конфликты, ссориться и ругаться. Иначе будет очень сложно наладить отношения с окружающими.

Нельзя 2 мая беременным и женщинам давать в долг свои вещи, даже родственникам.

Приметы на 2 мая

Если день хмурый и дождливый, то июнь будет сухим и солнечным.

Если тепло 2 мая, то ждать холодный конец месяца.

Если быстро бегущие по небу облака, то будут засушливые дни.

Если рано прилетели перелетные птицы, будет теплый месяц.

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