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Приметы на 2 ноября: что нельзя делать в день Артемия и как не попасть в беду

1 ноября 2021, 19:44

Если ослушаетесь запретов, то в скором времени придут финансовые трудности.

осень
Что нельзя делать 2 ноября / pixabay

2 ноября церковь почитает святого Артемия Антиохийского. Наши предки считали этот день энергетически сильным.

Люди активно готовили дома к зиме. Женщины брались за капусту, квасили ее и закатывали на зиму. Мужчины обеспечивали жилье забором и воротами, защищали собственный дом. Если ограждение будет крепким, то целый год будет успешен финансово.

2 ноября люди ходили в церковь и обращались за помощью к святому Артемию. Он мог исцелить от любых болезней и даже спасти от внезапной смерти.

Для военных обязательно накрывали щедрый стол и вручали им подарки.

Чего нельзя делать 2 ноября в день Артемия

Нельзя на Артемьев день ссориться и выяснять отношения. Если же запрет нарушить, то помириться не получится еще долгое время.

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Нельзя отказывать нищему в еде и милостыне, иначе в дом постучится множество бед.

Нельзя устраивать шумные застолья и свадьбы. Молодые люди, вступившие в брак, будут несчастливы. Если в заборе появились дыры, то в скором времени придут финансовые трудности.

Приметы на 2 ноября в день Артемия

Если из леса слышится громкий вой волков, то скоро будет сильный холод.

Если на деревьях иней появился, то урожай в следующем году будет плохим.

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