Приметы на 20 марта: что нельзя делать и как не попасть в беду

Нельзя 20 марта пересаживать цветы и вообще заниматься садоводством.
20 марта церковь чтит икону святой Богородицы Споручница грешных, а также память святых Павла Препростого и Павла Прусиадского, епископа.
Икона Божией Матери Споручница грешных считалась чудесами исцелений. По молитвам родителей у чудотворной иконы дети исцелялись от паралича, эпилепсии и слепоты.
20 марта сватались и женились. Это прекрасный день для создания семьи.
В этот день снились вещие сны. Если приснилось хорошее, то сбудется, но только через три года.
Что нельзя делать 20 марта
Нельзя 20 марта запрещается грустить. Лучше всего настраивать себя и родных на позитив и не унывать.
Нельзя 20 марта ругаться. Ссоры в этот день считались дурным знаком к тому, что люди долго не смогут помириться.
Нельзя 20 марта пересаживать цветы и вообще заниматься садоводством.
Нельзя 20 марта думать о плохом. Дурные мысли могут найти воплощение и в жизни.
Приметы на 20 марта
Если холодная и пасмурная погода, то будут еще долго заморозки.
Если к 20 марта все перелетные птицы вернулись в родные края, то будет обильный урожай хлеба.
Если южный ветер, к теплому лету.
Если жаворонки прилетели, то ждать тепла.
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