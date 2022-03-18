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Приметы на 20 марта: что нельзя делать и как не попасть в беду

18 марта 2022, 20:10

Нельзя 20 марта пересаживать цветы и вообще заниматься садоводством.

птица, весна
Что нельзя делать 20 марта / pixabay

20 марта церковь чтит икону святой Богородицы Споручница грешных, а также память святых Павла Препростого и Павла Прусиадского, епископа.

Икона Божией Матери Споручница грешных считалась чудесами исцелений. По молитвам родителей у чудотворной иконы дети исцелялись от паралича, эпилепсии и слепоты.

20 марта сватались и женились. Это прекрасный день для создания семьи.

В этот день снились вещие сны. Если приснилось хорошее, то сбудется, но только через три года.

Что нельзя делать 20 марта

Нельзя 20 марта запрещается грустить. Лучше всего настраивать себя и родных на позитив и не унывать.

Нельзя 20 марта ругаться. Ссоры в этот день считались дурным знаком к тому, что люди долго не смогут помириться.

Нельзя 20 марта пересаживать цветы и вообще заниматься садоводством.

Нельзя 20 марта думать о плохом. Дурные мысли могут найти воплощение и в жизни.

Приметы на 20 марта

Если холодная и пасмурная погода, то будут еще долго заморозки.

Если к 20 марта все перелетные птицы вернулись в родные края, то будет обильный урожай хлеба.

Если южный ветер, к теплому лету.

Если жаворонки прилетели, то ждать тепла.

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