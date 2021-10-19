Приметы на 20 октября: что нельзя делать в день Сергея и как не попасть в беду

Что нельзя делать 20 октября / ua.depositphotos.com

20 октября церковь отмечает и православные почитают память Сергея Зимнего. Именно с этого дня температура воздуха падает и люди готовятся к зиме.

В день святого Сергея люди старались ходить в церковь. Молились святому и просили здоровья для семьи.

Мужчинам в этот день стоит подарить женщине новый платок. Считалось, что если у женщины на 20 октября будет новый платок, то он избавит ее от головных болей.

Что нельзя делать 20 октября в день Сергея

Нельзя одевать чужие вещи, можно привлечь беду и проблемы со здоровьем.

Нельзя давать и брать деньги в долг.

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Нельзя совершать серьезные покупки 20 октября.

Нельзя отказываться от перспективной работы, проявите смелость и везение будет сопутствовать вам весь год.

Нельзя ссорится и конфликтовать 20 октября, можно привлечь неприятности в этот день.

Приметы на 20 октября в день Сергея

Снег 20 октября пошел, зима будет с сильными морозами.

Густой туман 20 октября, стоит ждать ненастья в ближайшие дни.

Если весь день солнечно и тепло - еще две недели продержится хорошая погода.