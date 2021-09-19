Приметы на 20 сентября: что нельзя делать в Луков день

Что нельзя делать 20 сентября / pixabay

Ежегодно 20 сентября церковь отмечает и православные почитают мученика Созонта - юного пастуха из Киликии, который жил в конце III века. Наши предки этот день называли - Луков день, так как еще 20 сентября почитали память Луки Глубокореченского.

Именно с 20 сентября люди убирали лук на огороде, и старались его в течении недели продать. Считалось, достаток в доме будет весь год.

Хозяйки в этот день из лука готовили разные заготовки, которые помогали от укусов и придавали здоровье.

Именно 20 сентября стоит обязательно приготовить блюда с луком и съесть их. Верили, что таким образом можно привлечь здоровье на весь год.

20 сентября есть немало запретов, о которых расскажет Главред.

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Что нельзя делать 20 сентября в Луков день

Нельзя 20 сентября детям дарить игрушки, а девочкам куклы. Такой подарок может привести в будущем к бесплодию.

Категорически нельзя 20 сентября устраивать свадьбы и венчаться. Семья распадется в короткое время.

Нельзя давать и брать деньги в долг 20 сентября. Деньги в этот день обретают негативную энергию.

Приметы на 20 сентября в Луков день

Зима 2022 года будет холодной - если в Луков день мало облаков.

Много шелухи от лука - зима будет снежной.

Вечером 20 сентября в Луков день мужчина должен зайти последним - здоровье и счастье в доме будет весь год.