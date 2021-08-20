Приметы на 21 августа: что нельзя делать и как не попасть в беду

Чтобы ваше желание 21 августа исполнилось, нужно до восхода солнца на перекресток, загадывали желание.
Ежегодно 21 августа почитают память епископа Мирона Критского. В народе этот день называют - Миронов день.
Мирон был очень добрым, помогал людям и искренне заботился. На Мирона была традиция гадать и делать любовные привороты:
Чтобы ваше желание исполнилось, нужно до восхода солнца выйти на перекресток, где загадывали желание, повторяли его три раза и читали заговор. Если ветер начинал дуть в лицо, значит желание до конца года исполнится.
Что нельзя делать 21 августа
- В этот день нельзя убирать и мыть полы в доме. Можно избавятся от счастья и благополучия.
- Нельзя ругаться.
- Нельзя решать серьезные вопросы, стоит отложить на будущее.
- Нельзя плавать в реке.
Приметы на 21 августа
Роза ранним утром не раскрывает своих бутонов — жди ненастья.
Хвоя лиственницы начала сжиматься и кажется округлой — быть дождю.
В этот день дуют сильные ветра, будет солнечная осень, а если дожди пошли — будет ненастный сентябрь.
Сильная жара в этот день предвещает жаркую осень.
Вихри стали сильнее — бабье лето холодным будет.
Подул южный ветер — жди урожай овса.