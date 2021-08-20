Приметы на 21 августа: что нельзя делать и как не попасть в беду

Что нельзя делать 21 августа / pixabay

Ежегодно 21 августа почитают память епископа Мирона Критского. В народе этот день называют - Миронов день.

Мирон был очень добрым, помогал людям и искренне заботился. На Мирона была традиция гадать и делать любовные привороты:

Чтобы ваше желание исполнилось, нужно до восхода солнца выйти на перекресток, где загадывали желание, повторяли его три раза и читали заговор. Если ветер начинал дуть в лицо, значит желание до конца года исполнится.

Что нельзя делать 21 августа

В этот день нельзя убирать и мыть полы в доме. Можно избавятся от счастья и благополучия.

Нельзя ругаться.

Нельзя решать серьезные вопросы, стоит отложить на будущее.

Нельзя плавать в реке.

Приметы на 21 августа

Роза ранним утром не раскрывает своих бутонов — жди ненастья.

Хвоя лиственницы начала сжиматься и кажется округлой — быть дождю.

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В этот день дуют сильные ветра, будет солнечная осень, а если дожди пошли — будет ненастный сентябрь.

Сильная жара в этот день предвещает жаркую осень.

Вихри стали сильнее — бабье лето холодным будет.

Подул южный ветер — жди урожай овса.