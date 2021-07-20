Приметы на 21 июля: что нельзя делать и как уберечься от беды

Приметы на 21 июля / pixabay

21 июля православная церковь празднует явление иконы Казанской Богоматери и отмечает память трех святых Прокопиев. Потому в народном календаре он прозван Прокопием, Прокопием-жнецом, Прокопьевым днем.

Прокопьев день отмечается в самую жаркую летнюю пору. В старину этот день считался открытием жатвенной страды, когда делался первый "зажин" ржи.

Люди верили, что в поле на Прокопия можно встретить комаху (кумаху) – лихорадку из теплых стран, которая свивается в клубок и катается по земле. По приметам для того, которому под ноги попадёт такой клубок, ближайший год будет благополучным. Поэтому многие отправлялись в поле в надежде встретиться с комахой.

К этому дню обычно поспевает черника. В народе черника ценилась не только как лакомство, издавна ее плоды и листья использовали в лекарственных целях. Считалось, что она помогает при сахарном диабете, расстройстве желудка и кишечника, подагре и ревматизме.

Особенно полезно в больших количествах есть чернику в жаркое летнее время. Черника обладает огромной целебной силой, восстанавливает плохое зрение, а также справляется с ревматизмом, цингой и подагрой.

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В этот день Казанская Богородица помогает молящимся о ребенке бесплодным женщинам.

Согласно поверью, сегодня разрешается заниматься только сбором черники, которая как раз поспевает к этой дате.

Что категорически нельзя делать в Прокопьев день

Считалось настоящим грехом в этот день работать на земле. Вместо этого следовало посвятить время празднованию. Также запрещено работать по дому (стирать, шить, заниматься иным тяжелым трудом), ругаться и ссориться, плакать и грустить.

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Запрет распространяется и на купание в открытых водоемах. Есть даже пословица, что "Кто купается в Прокопьев день – тот тревожит водяного", за это тот может утопить незваного гостя.

Приметы на 21 июля 2021 года