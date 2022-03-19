Приметы на 21 марта: что нельзя делать и как не попасть в беду

Что нельзя делать 21 марта / pixabay

21 марта церковь почитает память преподобного Лазаря Муромского, а в народе этот день называли Весенний солнцеворот, Вербоносица, Лазарь.

Как правило к 21 марта уже распускалась верба. Верба считалась магическим растением.

В старину говорили, что верба из дома изгоняет всякую тяжесть, ссоры, болезни, бытовые неполадки. Верили, если немного ударить вербой больного в доме, то он выздоровеет, если здорового – болеть не будет.

Чтобы снять головную боль, нужно размять веточку вербы и под платок приложить вербу.

Можно сделать веник из вербы. Им хозяйки убирали в доме и верили, что можно вымести все проблемы. Позже его стоит сжечь.

Что нельзя делать 21 марта

Нельзя 21 марта сажать вербу, иначе она погибнет.

Нельзя 21 марта находится в неубранном доме. Беспорядок может грозить вечными хлопотами и суетой.

Нельзя 21 марта класть деньги в копилку. Быстро потратите.

Нельзя 21 марта грустить. Можно всю жизнь провести в одиночестве.

Приметы на 21 марта

Если облака быстро и высоко плывут, то ждать хорошую погоду.

Если на полях снег лежит 21 марта, будет хороший урожай овощей.

Если тепло 21 марта, то лето будет жарким.

Если птицы гнезда вьют на южной стороне, лето будет холодным.

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