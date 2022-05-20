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Приметы на 21 мая: что нельзя делать и как не попасть в беду

20 мая 2022, 11:06

Что нужно сделать 21 мая, чтобы привлечь удачу в этот день.

весна, приметы
Что нельзя делать 21 мая / pixabay

21 мая церковь почитает память апостола Иоанна Богослова - одного из самых любимых учеников Иисуса Христа.

В этот день хозяйки пекли специальные пироги, которыми угощали бедных соседей, обычных прохожих. Верили, что это принесет удачу и везение.

Возвращаться с пирогами домой было нельзя, поэтому, то, что оставалось, скармливали птицам, произнося специальный заговор на хороший урожай.

Что нельзя делать 21 мая

Нельзя отказывать всем нуждающимся.

Нельзя употреблять спиртные напитки и переедать.

Нельзя ругаться и ссориться.

Нельзя подписывать важные договора и обманывать.

Приметы на 21 мая

Если утром небо красное, то скоро пойдет дождь.

Если хмурые дождевые облака плывут кучами, то будет ненастье.

Если красный закат 21 мая, то погода будет хорошей еще несколько дней.

Если луна на небе в тумане, то погода скоро испортится.

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