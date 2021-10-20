Приметы на 21 октября: что нельзя делать в день Пелагеи и как не попасть в беду

Что нельзя делать 21 октября / pixabay

21 октября церковь почитает преподобную Пелагею Антихоийскую. Наши предки ждали день Пелагеи с особым трепетом.

Святая могла вылечить от различных недугов, потому люди старались молится и просили ее принести здоровья близким.

В день Пелагеи люди просили также святую избавиться от плохих сновидений. Именно поэтому в 21 октября нельзя рассказывать плохие сны до наступления заката из-за того, что они могут сбыться.

Сегодня идеальное время для применения с теми, с кем произошла ссора. Если наладить отношения с обидчиками и оппонентами, весь год пройдет мирно, без конфликтов.

Что нельзя делать 21 октября

Нельзя много говорить и сплетничать, можно привлечь несчастье.

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Нельзя бездельничать.

Женщинам нельзя долго смотреть в зеркало.

Нельзя рубить дрова 21 октября.

Приметы на 21 октября

Если до этого дня с березы не опали все листья, снег выпадет поздно.

Если луна в кругах, то лето засушливым будет.

Мышки норки с южной стороны делают – к суровой зиме.

Возле солнца туманный круг появился – к ясной и сухой погоде.

Дятел дерево снизу долбит и вверх поднимает – к суровой и снежной зиме.