Приметы на 22 апреля: что нельзя делать в Страстную пятницу и как уберечь дом от беды

Страстная пятница 2022 приметы / ua.depositphotos.com

Последняя пятница перед Пасхой 2022 называется Страстной или Великой. В 2022 году Пасха припадает на 24 апреля, соответственно Страстная Пятница - 22 апреля.

В страстную пятницу люди ходят в церковь. Верили, если принести в дом в Страстную пятницу 12 зажженных свечей и расставить их в доме, то это обязательно принесет в дом благополучие и удачу на следующий год.

В Страстную пятницу категорически нельзя работать. В этот день выпекали паски и готовились встречать Пасху.

Что нельзя делать в Страстную пятницу 22 апреля

Нельзя в Страстную пятницу есть любую еду, кроме хлеба и воды.

Нельзя 22 апреля веселиться и устраивать шумные гуляния.

Нельзя 22 апреля шить, вязать и вышивать.

Нельзя гладить и стирать в Страстную пятницу.

Нельзя 22 апреля убирать в доме и готовить еду, кроме куличей.

Нельзя работать в огороде на Страстную пятницу. Нельзя стричься, краситься и трогать ногти.

Нельзя в Страстную пятницу плевать на землю.

Нельзя трогать грабли, лопаты и ножи.

Нельзя стричься и проводить косметические процедуры.

Приметы на 22 апреля в Страстную пятницу

Если в Страстную пятницу небо звездное, то будет хороший урожай зерновых.

Если весь день облачно, то будет неурожайных год.

Если постирали одежду 22 апреля, то нельзя ее вывешивать сушить на улицу.

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