УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Приметы

Приметы на 22 апреля: что нельзя делать в Страстную пятницу и как уберечь дом от беды

21 апреля 2022, 13:54

В Страстную пятницу 2022 категорически нельзя работать.

страстная пятница приметы
Страстная пятница 2022 приметы / ua.depositphotos.com

Последняя пятница перед Пасхой 2022 называется Страстной или Великой. В 2022 году Пасха припадает на 24 апреля, соответственно Страстная Пятница - 22 апреля.

В страстную пятницу люди ходят в церковь. Верили, если принести в дом в Страстную пятницу 12 зажженных свечей и расставить их в доме, то это обязательно принесет в дом благополучие и удачу на следующий год.

В Страстную пятницу категорически нельзя работать. В этот день выпекали паски и готовились встречать Пасху.

Что нельзя делать в Страстную пятницу 22 апреля

Нельзя в Страстную пятницу есть любую еду, кроме хлеба и воды.

Нельзя 22 апреля веселиться и устраивать шумные гуляния.

Нельзя 22 апреля шить, вязать и вышивать.

Нельзя гладить и стирать в Страстную пятницу.

Нельзя 22 апреля убирать в доме и готовить еду, кроме куличей.

Нельзя работать в огороде на Страстную пятницу. Нельзя стричься, краситься и трогать ногти.

Нельзя в Страстную пятницу плевать на землю.

Нельзя трогать грабли, лопаты и ножи.

Нельзя стричься и проводить косметические процедуры.

Приметы на 22 апреля в Страстную пятницу

Если в Страстную пятницу небо звездное, то будет хороший урожай зерновых.

Если весь день облачно, то будет неурожайных год.

Если постирали одежду 22 апреля, то нельзя ее вывешивать сушить на улицу.

Читайте также:

viber
Страстная пятница приметы
Реклама
Популярное
В апреле состоится решающее сражение, названа переломная дата в войне - гороскоп для УкраиныВ апреле состоится решающее сражение, названа переломная дата в войне - гороскоп для Украины Когда умрет Путин и в РФ начнется война: астролог составил личный гороскоп для президента РоссииКогда умрет Путин и в РФ начнется война: астролог составил личный гороскоп для президента России Гороскоп на май 2022 для всех знаков зодиака: Овнам – большие деньги, Близнецам – завистьГороскоп на май 2022 для всех знаков зодиака: Овнам – большие деньги, Близнецам – зависть Финансовый гороскоп 2022: кому из знаков улыбнется денежная удача в год ТиграФинансовый гороскоп 2022: кому из знаков улыбнется денежная удача в год Тигра Везение в деньгах и благополучие: кому из знаков крупно повезет на этой неделеВезение в деньгах и благополучие: кому из знаков крупно повезет на этой неделе
Поддержите Главред

Последние новости

13:54

Приметы на 22 апреля: что нельзя делать в Страстную пятницу и как уберечь дом от беды

13:51

В Болгарии арестовали пьяных русских, которые дрались и выдавали себя за украинцев

13:45

"Мы убьем всех!": скандальный Охлобыстин собрался воевать за Путина в Украине

13:21

Германия вычеркнула тяжелое вооружение из списка военной помощи Киеву, Шольцу грозит отставка - СМИ

13:18

Почему Кремль обречен проигрывать каждую развязанную им войнумнение

Реклама
13:07

В Израиле отменили концерты российских исполнителей-путинистов: кто в списке

12:57

Здоровое ли у меня чувство вины: психолог рассказала, как отличить невроз от нормального состояния

12:55

ВСУ отправили главаря боевиков "ДНР" повидаться с Мотороллой и Захарченко

12:50

"Полностью уничтожили": Данилов рассказал, как ВСУ "покрошили" отряд путинских наемников из СирииВидео

12:35

Солнечное затмение 30 апреля 2022: астролог рассказала, каких перемен ждать всем знакам зодиакаВидео

12:19

Страстная пятница 2022: дата, традиции и запреты дня

12:17

"Все гадости наказуемы": Вахтанг Кикабидзе рассказал, как Путин поплатится за войну в Украине

12:00

Гороскоп на завтра 22 апреля 2022: Львам – удача в деньгах, Скорпионам – разочарование

11:45

"Власти" Крыма лишили Огневич и Усика всех наград - бывшая "Холостячка" уже ответила коллаборантам

11:43

Украину ждут тяжелые дни и недели: Россия надеется на блицкриг на Донбассе к 9 мая – МВДВидео

11:07

Ядерный удар все ближе: почему Россия не может себе позволить проиграть войну в Украинемнение

11:06

Война в Украине может быть закончена прямыми переговорами между Путиным и Зеленским - Подоляк

10:54

"Вспомни, как тебя вылизывали, дурака": Ефросинина рассказала, как Киркоров канючил роли у Зеленского

10:40

Холодные ночи, грозы и порывистый ветер: какой будет погода в Украине до конца апреля

10:27

Гороскоп на сегодня 21 апреля 2022: Близнецам – недруги, Девам – сплетни, Весам – удача

Реклама
10:19

Потап и Настя Каменских призвали ужесточить "наказание" от РФ: "никому не нужна такая раша"

10:12

Бровары уже с электричеством, в Буче воду подали для всего города

09:58

Российские захватчики продвигаются в сторону Краматорска – разведка Британии

09:53

Говорить с крокодилом, когда нога у него в челюсти: Джонсон дал оценку переговорам Украины с ПутинымВидео

09:35

В России сожгли военкомат: данные призывников сгорели

09:11

Боится собственной тени: почему маньяк Путин не рискнет применить ядерное оружиемнение

09:08

Штурма Херсона не будет: Арестович рассказал о тактике освобождения города от путинской армии

09:01

"Преподал бы вашим деткам урок": сын Повалий ищет работу

08:39

Требовали признаться, что он из Азова: в Мариуполе оккупанты неделю пытали студента током

08:27

Бойцы ССО мастерски взорвали мост под носом у колонны оккупантов РоссииВидео

07:47

Армия Украины ударит по Крымскому мосту, как только появится возможность – ДаниловВидео

07:35

Блогерша, которая демонстративно ждала оккупации родного города, записала видео с раскаянием

06:57

Военный РФ обманул дочерей из Днепра: говорил, что войны не будет, а сам отправил вояк в УкраинуВидео

06:53

50 человек на километр фронта: Арестович рассказал, сколько российских военных находятся в УкраинеВидео

06:42

РФ за сутки перебросила в Украину четыре батальонно-тактических группы - CNNВидео

06:35

Покорить Украину любой ценой: решится ли Путин на применение ядерного оружиямнение

06:06

В Одессе начало прибивать к берегу фуражки оккупантов с крейсера Москва - фото

05:37

Встреча Путина и Зеленского: в Турции объяснили, почему саммит двух президентов сложно организовать

05:00

Линия жизни переписана: знавшие дату рождения Путина уже мертвы – астрологВидео

04:31

Турция готова стать гарантом безопасности Украины, но на своих условиях - МИД

Реклама
04:00

Сколько российские звезды получают за пропагандистские концерты: названа цена "патриотизма"

03:35

Безумная политика режима Путина: Илларионов объяснил, зачем РФ стянула войска к границе с ФинляндиейВидео

03:04

Эксперт объяснил, как в Кремле будут уничтожать русских генералов за провал блицкрига

02:35

Провалили план на миллиарды долларов: эксперт объяснил, почему Путин массово наказывает элиту РФ

02:01

Программа-минимум до 9-го мая: в Минобороны рассказали о планах оккупантов

01:30

Устроил погром в ванной: Илларионов рассказал, правда ли что Путин взбесился из-за крейсера МоскваВидео

01:05

Чистый четверг 2022 – поздравления и душевные открытки к светлому празднику

01:00

Народный мститель с Киевщины: партизан "Зеленый" отжал у орков Урал с БК и перегнал ВСУВидео

00:51

Чистый четверг 2022: приметы на 21 апреля и что нельзя делатьВидео

00:44

Генсек ООН хочет встретиться с Зеленским и Путиным по отдельности: в чем причинаВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять