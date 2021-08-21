Приметы на 22 августа: что нельзя делать и как не попасть в беду

Что нельзя делать 22 августа / pixabay

22 августа ежегодно в церковном календарь отмечают и вспоминают апостола Матфия, одного из учеников Иисуса Христа. В народе этот день называют - день Матфея.

Этот день с нетерпением ждали все, кто занимаются торговлей, предпринимательством или другой деятельностью связанной финансами. Наши предки верили, что Матфий поможет улучшить материальное положение и провести любую сделку выгодно.

По традиции, начиная с 22 августа меняется погода с летней на осеннюю. Хозяйки в этот день готовили запасы на зиму.

Что нельзя делать 22 августа

В этот день стоит опасаться змей. Не ходили в лес, и не купались в водоемах.

В этот день особо почитали молоко. Хозяйки пекли блины или оладья.

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Сегодня ни в коем случае нельзя хвастаться перед знакомыми. Иначе можно лишиться того, что есть. Не стоит также сегодня ссориться, иначе есть риск потерять хорошие отношения с близкими людьми.

Наши предки никогда не выгоняли на Матфеев день животных на улицу. Считалось, что это крайне неудачная идея – животное могло подцепить хворь и в скором времени умереть.

22 августа не надо надевать металлические украшения. Они отпугнут от вас удачу.

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А еще запрещается смотреть на луну. На Матфея она, якобы, несет несчастье. Хорошей приметой, кстати, являлось наступление холодов и пасмурная погода.

Приметы на 22 августа

С Матфея теплых дождей не ждать до следующей весны.

Если ночь ясная, а росы нет – к дождю на следующее утро.

После Матфея летний жар отступает, осень кутаться в одежу заставляет.