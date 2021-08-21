УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Приметы

Приметы на 22 августа: что нельзя делать и как не попасть в беду

21 августа 2021, 18:50

22 августа не надо надевать металлические украшения. Они отпугнут от вас удачу.

Что нельзя делать 22 августа / pixabay

22 августа ежегодно в церковном календарь отмечают и вспоминают апостола Матфия, одного из учеников Иисуса Христа. В народе этот день называют - день Матфея.

Этот день с нетерпением ждали все, кто занимаются торговлей, предпринимательством или другой деятельностью связанной финансами. Наши предки верили, что Матфий поможет улучшить материальное положение и провести любую сделку выгодно.

По традиции, начиная с 22 августа меняется погода с летней на осеннюю. Хозяйки в этот день готовили запасы на зиму.

Что нельзя делать 22 августа

В этот день стоит опасаться змей. Не ходили в лес, и не купались в водоемах.

В этот день особо почитали молоко. Хозяйки пекли блины или оладья.

Реклама

Сегодня ни в коем случае нельзя хвастаться перед знакомыми. Иначе можно лишиться того, что есть. Не стоит также сегодня ссориться, иначе есть риск потерять хорошие отношения с близкими людьми.

Наши предки никогда не выгоняли на Матфеев день животных на улицу. Считалось, что это крайне неудачная идея – животное могло подцепить хворь и в скором времени умереть.

22 августа не надо надевать металлические украшения. Они отпугнут от вас удачу.

Читайте такжеАномальное тепло и катаклизмы атакуют Украину зимой - климатолог

А еще запрещается смотреть на луну. На Матфея она, якобы, несет несчастье. Хорошей приметой, кстати, являлось наступление холодов и пасмурная погода.

Приметы на 22 августа

С Матфея теплых дождей не ждать до следующей весны.

Если ночь ясная, а росы нет – к дождю на следующее утро.

После Матфея летний жар отступает, осень кутаться в одежу заставляет.

viber
приметы
Сейчас вы просматриваете новость «Приметы на 22 августа: что нельзя делать и как не попасть в беду». Другие приметы на все случаи жизни читайте в разделе «Приметы». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Назван лучший напиток для печениНазван лучший напиток для печени В моду на лето 2021 вернулись джинсовые платья в стиле 90-х, которые излучают дух свободыВ моду на лето 2021 вернулись джинсовые платья в стиле 90-х, которые излучают дух свободы Вкуснейшая закуска из лаваша: самый простой рецептВкуснейшая закуска из лаваша: самый простой рецепт Готовимся к худшему: в Украину несется опасная погода из ЕвропыГотовимся к худшему: в Украину несется опасная погода из Европы Магнитная буря с 1 июня 2021 ударит по нервам и здоровью: что делатьМагнитная буря с 1 июня 2021 ударит по нервам и здоровью: что делать

Последние новости

19:25

"Выпиваю - и мне гаплык": экс-звезда Шахтера рассказал о пьянке за рулем

19:18

В Кабмине рассказали, как получить высокую пенсию

19:18

Путин уже начал торговаться по транзиту газа через Украину мнение

18:59

Мааса не ждите: Германия заменит своего представителя на Крымской платформе

18:50

Эвакуация из логова талибов: в разведке рассказали, кого украинский борт вывез из Кабула Видео

Реклама
18:50

Приметы на 22 августа: что нельзя делать и как не попасть в беду Видео

18:28

Кулеба обсудил с Нуланд визит Зеленского в США

17:54

Недетские развлечения на Львовщине: девушку-подростка ударило током на цистерне с бензином

17:12

Роют противотанковые рвы: украинские пограничники начали укреплять границу с РФ Видео

16:27

"Провал дипломатии РФ": в МИД пригрозили России ответкой за санкции Видео

16:00

Гороскоп на 22 августа для всех знаков Зодиака: долги, судьбоносная встреча и козни недоброжелателей Видео

15:40

На Виннитчине фермеры вырастили на поле самый большой трезубец в Украине

15:27

Зеленский одобрил санкционный удар по пропагандистам Шарию и Гужве Видео

15:06

Ребенок не разговаривает и не откликается: на Сумщине ищут потерявшегося в лесу 6-летнего мальчика Видео

14:28

"Им совсем допекло": Данилов и Кулеба ответили на введенные против них санкции РФ Видео

14:05

"Жизнь темна": Анджелина Джоли зарегистрировалась в Instagram и написала свой первый пост

13:40

Многодетную мать "выдавили" с работы больницы из-за ее заработка на откровенных фото

12:53

Охота на афганцев, сотрудничавших с НАТО, и убийства женщин без паранджи: как талибы устанавливают свой режим Видео

12:32

В Турции украинские спортсмены обыграли пять русских сборных по шашкам

11:32

Как мошенники крадут деньги через "Приват24": в Сети предупредили украинцев

Реклама
11:26

Воронцовский маяк в Одессе украсили огромным флагом Украины Фото Видео

10:42

Удар по карману обычного украинца: названы продукты, которые подорожают осенью Видео

10:40

В Крыму в канун Дня Независимости запустили в небо украинский флаг Видео

10:03

Зеленский встретился с патриархом Варфоломеем: о чем говорили Видео

09:44

Лунный гороскоп на неделю 23-29 августа: убытки, конфликты с близкими или интересные знакомства

09:36

"Величайшая тактическая ошибка в истории": Трамп требует у Байдена извинений за Афганистан Видео

09:13

Гороскоп на 21 августа для всех знаков Зодиака: вещие сны, финансовое поступление и перемены в жизни Видео

09:02

Украину накроют сильные дожди и град: где именно ожидаются осадки

08:29

В Украине резко выросло число выявленных больных COVID-19 и жертв болезни

08:13

Блогерша из Киева назвала "бредом" репетиции военного парада в Киеве Видео

07:33

Россия ввела санкции против главы МИД Украины и секретаря СНБО Видео

07:10

Манипуляция Путина и транзит газа через Украину: в Нафтогазе назвали сценарий России по СП-2 Видео

07:03

30 лет независимости: почему Украина потратила время впустую мнение

06:37

Настя Каменская бесстыже покрасовалась в слишком откровенном бикини

06:14

Зимы в Украине станут короче: климатолог рассказала, как поменяется продолжительность сезонов

06:00

Атака Талибана на США в Афганистане: Байден резко предупредил боевиков об ударе Видео

05:50

Уход США из Украины по сценарию Афганистана: эксперт объяснил, почему Вашингтон не сдаст Киев Видео

05:49

Может ли человечество замедлить изменение климата - ответ эксперта Видео

05:29

День флага Украины 2021: дата, история, интересные факты и поздравления

05:20

Войска России в Беларуси и страх Лукашенко перед Москвой: эксперт объяснила маневры Минска Видео

Реклама
04:50

Любовный гороскоп на неделю 23-29 августа: курортный роман, загадочный поклонник или обман

04:34

Удар по талибам: эксперт оценил риски гражданской войны в Афганистане Видео

03:09

Впервые за 70 лет: Гренландию накрыл дождь Видео

02:41

Гитаристка Maneskin Виктория Де Анжелис топлес произвела фурор селфи в зеркале

01:53

Почему люди бегут из страны: эксперт назвал главную проблему независимой Украины

01:24

Украина не сможет отвоевать у РФ Крым и Донбасс: в США назвали причину Видео

00:44

Маск создает человекоподобного робота Tesla Bot: все подробности, видео

20 августа, пятница
23:58

Ученые обнаружили неожиданную и коварную опасность кофе Видео

23:22

Аномальное тепло и катаклизмы атакуют Украину зимой - климатолог Видео

23:10

В США приняли неожиданное решение перед саммитом Крымской платформы Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять