Приметы на 22 августа: что нельзя делать и как не попасть в беду

22 августа не надо надевать металлические украшения. Они отпугнут от вас удачу.
22 августа ежегодно в церковном календарь отмечают и вспоминают апостола Матфия, одного из учеников Иисуса Христа. В народе этот день называют - день Матфея.
Этот день с нетерпением ждали все, кто занимаются торговлей, предпринимательством или другой деятельностью связанной финансами. Наши предки верили, что Матфий поможет улучшить материальное положение и провести любую сделку выгодно.
По традиции, начиная с 22 августа меняется погода с летней на осеннюю. Хозяйки в этот день готовили запасы на зиму.
Что нельзя делать 22 августа
В этот день стоит опасаться змей. Не ходили в лес, и не купались в водоемах.
В этот день особо почитали молоко. Хозяйки пекли блины или оладья.
Сегодня ни в коем случае нельзя хвастаться перед знакомыми. Иначе можно лишиться того, что есть. Не стоит также сегодня ссориться, иначе есть риск потерять хорошие отношения с близкими людьми.
Наши предки никогда не выгоняли на Матфеев день животных на улицу. Считалось, что это крайне неудачная идея – животное могло подцепить хворь и в скором времени умереть.
22 августа не надо надевать металлические украшения. Они отпугнут от вас удачу.
Читайте такжеАномальное тепло и катаклизмы атакуют Украину зимой - климатолог
А еще запрещается смотреть на луну. На Матфея она, якобы, несет несчастье. Хорошей приметой, кстати, являлось наступление холодов и пасмурная погода.
Приметы на 22 августа
С Матфея теплых дождей не ждать до следующей весны.
Если ночь ясная, а росы нет – к дождю на следующее утро.
После Матфея летний жар отступает, осень кутаться в одежу заставляет.