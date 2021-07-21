Приметы на 22 июля: что нельзя делать и как уберечься от беды

Приметы на 22 июля / pixabay

22 июля православная церковь чтит память святых великомучеников Панкратия и Кирилла. Традиционно, в этот день нельзя сквернословить, ругаться и думать о плохом. Но есть и другие запреты и приметы, о которых надо точно знать.

В народе 22 июля называют Черничным днем. Наши предки старались собрать чернику, так как верили, что она обладает особой силой. И они были правы - черника укрепляют иммунитет и улучшают зрение.

Девушкам этот день советовали посвятить себе и отдыху. Так можно было очистить себя от всякого негатива.

Что нельзя делать 22 июля

Нельзя ругаться с родителями. Наши предки верили, что нарушители этого запрета обрекают себя на череду неприятностей. Поэтому острые вопросы и конфликтные ситуации лучше решить в другой день, или просто сгладить спорные вопросы.

Нельзя в этот день отказывать в помощи нуждающимся. В случае, если у вас нет сил или ресурсов на материальную помощь, нужно поддержать человека морально, добрый словом или советом.

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Под запретом 22 июля и смена места работы. Не рекомендуется устраиваться на новую работу, и даже брать нового сотрудника. Считается, что все это в будущем принесет только разочарование и проблемы.

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Также не стоит планировать переезд в этот день — смена места жительства будет временной.

Приметы на 22 июля в день Панкратия и Кирилла