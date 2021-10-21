Приметы на 22 октября: что нельзя делать и как не попасть в беду

Что нельзя делать 22 октября / pixabay

22 октября церковь почитает апостола Иакова. Люди в Иаков день готовились встречать зиму.

Наши предки считали 22 октября благополучным днем, для любых семейных дел.

В этот день старались собираться семьями и устраивать чаепития. Чтобы не испортились отношения семейных пар, люди просили святого уберечь от невзгод.

Что нельзя делать 22 октября

Нельзя шить, вышивать и вязать 22 октября. Считалось, что весь год будут проблемы с финансами.

Нельзя отказывать людям и проявлять негостеприимство.

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Нельзя 22 октября ругать детей и повышать голос.

Приметы на 22 октября

Дождь 22 октября, скоро снег выпадет.

Если с вишни листья еще не опали, то будет оттепель.

Мороз ударил, скоро наступит зима.

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