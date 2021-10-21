Приметы на 22 октября: что нельзя делать и как не попасть в беду

Нельзя 22 октября ругать детей и повышать голос.
22 октября церковь почитает апостола Иакова. Люди в Иаков день готовились встречать зиму.
Наши предки считали 22 октября благополучным днем, для любых семейных дел.
В этот день старались собираться семьями и устраивать чаепития. Чтобы не испортились отношения семейных пар, люди просили святого уберечь от невзгод.
Что нельзя делать 22 октября
Нельзя шить, вышивать и вязать 22 октября. Считалось, что весь год будут проблемы с финансами.
Нельзя отказывать людям и проявлять негостеприимство.
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Нельзя 22 октября ругать детей и повышать голос.
Приметы на 22 октября
Дождь 22 октября, скоро снег выпадет.
Если с вишни листья еще не опали, то будет оттепель.
Мороз ударил, скоро наступит зима.
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Автор: Мария Тупик