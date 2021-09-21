Приметы на 22 сентября: что нельзя делать в день осеннего равноденствия

В день осеннего равноденствия есть много запретов и примет, о которы расскажет Главред.
В 2021 году 22 сентября отмечается праздник - День осеннего равноденствия. С этого дня ночь увеличивается и приравнивается ко дню.
После осеннего равноденствия начинается второе бабье лето, которое длится до большого праздника - Покровы Пресвятой Богородицы.
В день осеннего равноденствия есть много запретов и примет, о которы расскажет Главред.
Что нельзя делать 22 сентября в день осеннего равноденствия
- Нельзя откладывать дела на потом.
- Нельзя жадничать и ленится.
- Нельзя прогонять гостей, если они стоят на пороге.
- Нельзя оставлять грязную посуду в день осеннего равноденствия и ложится спать.
Приметы на 22 сентября в день осеннего равноденствия
- Холодная зима будет - если 22 сентября много паутины.
- Мокрый снег на день осеннего равноденствия - плохой урожай будет в будущем году.
- Будет теплая погода - если листья с вишни еще не опали.
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Автор: Мария Тупик