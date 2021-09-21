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Приметы на 22 сентября: что нельзя делать в день осеннего равноденствия

21 сентября 2021, 18:25

В день осеннего равноденствия есть много запретов и примет, о которы расскажет Главред.

осень
День осеннего равноденствия приметы / pixabay

В 2021 году 22 сентября отмечается праздник - День осеннего равноденствия. С этого дня ночь увеличивается и приравнивается ко дню.

После осеннего равноденствия начинается второе бабье лето, которое длится до большого праздника - Покровы Пресвятой Богородицы.

В день осеннего равноденствия есть много запретов и примет, о которы расскажет Главред.

Что нельзя делать 22 сентября в день осеннего равноденствия

  • Нельзя откладывать дела на потом.
  • Нельзя жадничать и ленится.
  • Нельзя прогонять гостей, если они стоят на пороге.
  • Нельзя оставлять грязную посуду в день осеннего равноденствия и ложится спать.

Приметы на 22 сентября в день осеннего равноденствия

  • Холодная зима будет - если 22 сентября много паутины.
  • Мокрый снег на день осеннего равноденствия - плохой урожай будет в будущем году.
  • Будет теплая погода - если листья с вишни еще не опали.

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приметы осеннее равноденствие День осеннего равноденствия
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