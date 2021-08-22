Приметы на 23 августа: что нельзя делать и как не попасть в беду

Что нельзя делать 23 августа / pixabay

Ежегодно 23 августа в церковном календаре отмечается праздник и чтят память преподобного Лаврентия.

Наши предки называли этот день - Зоречник, потому что именно в этот день были самые красивые рассветы и закаты, они становились алыми и багровыми.

Люди молились и просили в Лаврентьев день об избавлении от болезней. Считалось, что святой может помочь вернуть зрение и снять сглаз и порчу.

Наши предки считали, что если 23 августа умыться ключевой водой, то можно сохранить молодость и красоту надолго.

Что нельзя делать 23 августа

В этот день под запретом вышивание и шитье, можно пришить беды и несчастья.

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23 августа нельзя занимать стройкой, можно привлечь беду.

Нельзя думать о плохом и посылать плохие мыли на людей, может все вернуться бумерангом.

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Женщинам и детям нельзя уходить в лес в одиночестве.

Также в этот день нельзя далеко ехать на рыбалку, ничего хорошего она не принесет.

Приметы на 23 августа

Осень и зима теплые будут, если 23 августа звезды ярче обычного.

Какая погода в этот день, такой будет и осень.

Птицы перестали петь — будет дождь.

Листья липы начали снизу желтеть — будет хороший урожай озимых.

Наиболее благоприятным днем считается тот, когда будет теплая и ясная погода, она предвещает хороший сбор урожая винограда.