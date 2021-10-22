Приметы на 23 октября: что нельзя делать и как не попасть в беду

Что нельзя делать 23 октября / pixabay

23 октября церковь почитает память Евлампия. Наши предки в этот день готовили дома к зиме. Выбрасывали старые вещи, убирали и работали.

Люди верили, что 23 октября можно привлечь здоровье, удачу и счастье. Вещи, которые выбрасывали, нужно сжечь. Верили, что с этим ритуалом из жизни уйдет все плохое.

Люди в этот день отправлялись в лес за травой рутой. Считалось, что она имеет большую магическую силу. В домах ее помещали под потолок, чтобы отпугнуть нечистую силу.

Что нельзя делать 23 октября

Нельзя совершать большие покупки.

Нельзя 23 октября женится и свататься.

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Нельзя начинать новых дела 23 октября.

Приметы на 23 октября

Ярко светит солнце, скоро придут морозы;

На дорогах слякоть и грязь, снег не выпадет до 4 ноября;

Если в этот день не было морозов, то зима не наступит в ближайшие четыре недели.