Приметы на 24 августа: что нельзя делать и как не попасть в беду

Что нельзя делать 24 августа / pixabay

Ежегодно 24 августа в церковном календаре отмечают праздник мученика Евпла Катанского. Прославился тем, что носил с собой Евангелие и при каждом удобном случае старался выступить с проповедью.

В один из таких дней Евпла схватили язычники и отвели к императору. Евпла подвергли многочисленным пыткам, но даже в этом случае он не согласился принять языческую веру. Во время казни Евпл продолжал проповедовать – с тем и умер.

Наши предки считали этот день опасным и не советовали 24 августа ходить на кладбище.

Нельзя 24 августа употреблять спиртное, иначе могут усопшие родственники прийти и наказать.

В этот день не стоит с кем либо выяснять отношения и идти на примирение. Все знакомства тоже лучше перенести на другой день - удачными их назвать будет сложно.

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Не рекомендуется в этот день совершать крупные покупки. Можно остаться без финансовой поддержки весь год.

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Приметы на 24 августа

Если звезды сильно мерцают на рассвете, то через 2-3 дня будет дождь.

Много орехов, а мало грибов – к холодной и снежной зиме.

Погода без ветра – к теплу.

Если солнце ярко светит, то в сентябре практически не будет дождей.