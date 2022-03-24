Приметы на 24 марта: что нельзя делать и как не попасть в беду

Что нельзя делать 24 марта / pixabay

24 марта церковь почитает память святого Евфимия. В этот день можно привлечь удачу и деньги, проведя мощный ритуал.

Наши предки считали что в день святого Евфимия начиналось движение сока в березах. С этого дня начинали убирать в полях и на огороде. Вспахивали землю и готовились к посевной.

В этот день наши предки проводили несколько обрядов, обязательных для исполнения. Большая их часть была связана с кукушкой. Эта птица считалась символом финансового благополучия.

Как привлечь деньги 24 марта

Утром положите в карман несколько монет номиналом - 5 или 10 гривен. Когда услышите пение птиц, положите руку в карман с монетами и про себя говорите "чтобы деньги водились".

Чтобы привлечь деньги, можно покормить птиц из руки.

Что нельзя делать 24 марта

Нельзя ломать ветки березы. Можно привлечь большие проблемы.

Нельзя стрелять в птиц.

Нельзя 24 марта трогать кур.

Нельзя 24 марта ругаться и ссориться с близкими.

Нельзя 24 марта бездельничать.

Приметы на 24 марта

Если ночью иней, то еще ждать холодов.

Если к концу марта заканчивались холода, то ждать теплого лета.

Если в поле много мышей, то будет неурожайный год.

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