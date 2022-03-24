Приметы на 24 марта: что нельзя делать и как не попасть в беду

Как привлечь деньги и удачу 24 марта, простой ритуал.
24 марта церковь почитает память святого Евфимия. В этот день можно привлечь удачу и деньги, проведя мощный ритуал.
Наши предки считали что в день святого Евфимия начиналось движение сока в березах. С этого дня начинали убирать в полях и на огороде. Вспахивали землю и готовились к посевной.
В этот день наши предки проводили несколько обрядов, обязательных для исполнения. Большая их часть была связана с кукушкой. Эта птица считалась символом финансового благополучия.
Как привлечь деньги 24 марта
- Утром положите в карман несколько монет номиналом - 5 или 10 гривен. Когда услышите пение птиц, положите руку в карман с монетами и про себя говорите "чтобы деньги водились".
- Чтобы привлечь деньги, можно покормить птиц из руки.
Что нельзя делать 24 марта
Нельзя ломать ветки березы. Можно привлечь большие проблемы.
Нельзя стрелять в птиц.
Нельзя 24 марта трогать кур.
Нельзя 24 марта ругаться и ссориться с близкими.
Нельзя 24 марта бездельничать.
Приметы на 24 марта
Если ночью иней, то еще ждать холодов.
Если к концу марта заканчивались холода, то ждать теплого лета.
Если в поле много мышей, то будет неурожайный год.
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