Приметы на 24 ноября: что нельзя делать в день Федора и как не попасть в беду

Что нельзя делать 24 ноября / pixabay

24 ноября церковь почитает память преподобного Федора Студита. В народе этот день прозвали Студитом, потому что на Федора, как правило, начинались жгучие морозы.

Именно с 24 ноября зима полностью вступала в свои права. В этот день девушки просили святого послать хорошего мужа.

Люди старались убирать в доме, а хозяйки варили борщ и обязательно нужно было скушать чеснок. В этот день он способен защитить от проблем со здоровьем.

Что нельзя делать 24 ноября в день Федора

Нельзя 24 ноября устраивать праздники. После веселья в этот день могут наступить серьезные проблемы.

Нельзя оставлять беспорядок 24 ноября. В этот день хорошо устроить генеральную уборку.

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Нельзя подходить близко к огню.

Нельзя 24 ноября дарить полотенца. Такой подарок может принести проблемы со здоровьем.

Приметы на 24 ноября

Если на улице дождь или мокрый снег, то до декабря ещё будет теплая погода.

Если теплая погода на Федора, то и зима будет без сильных морозов и вьюг.

Если светит солнце до обеда, то ночью наступит мороз.

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