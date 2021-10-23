УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Приметы

Приметы на 24 октября: что нельзя делать в Филиппов день и как не попасть в беду

23 октября 2021, 16:36

24 октября в Филиппов день можно привлечь несчастье и потери в доме.

камин
Что нельзя делать 24 октября / pixabay

24 октября церковь почитает память преподобного Феофана Исповедника, епископа Никейского. Наши предки называли 24 октября - Филиппов день.

В Филиппов день люди старались делать запасы на зиму, а также мололи зерно на муку.

После 24 октября Филиппова дня было запрещено играть свадьбы. Девушки в Филиппов день шли в церковь и молились, чтобы в скором будущем выйти замуж.

Что нельзя делать в Филиппов день 24 октября

Нельзя оставлять дом грязным и неприбранным.

Нельзя 24 октября переедать, можно привлечь проблемы со здоровьем.

Реклама

Нельзя 24 октября разжигать камин. В этот день можно привлечь несчастье и потери в доме.

Приметы на 24 октября

Иней на Филиппов день, скоро быть снегопаду.

Если утром на Феофана Исповедника стоит туман, то совсем скоро начнется оттепель.

Если утром в Филиппов день снег пошел, то зима будет суровая.

Ясное ночное небо сулит морозную погоду.

viber
приметы
Сейчас вы просматриваете новость «Приметы на 24 октября: что нельзя делать в Филиппов день и как не попасть в беду». Другие приметы на все случаи жизни читайте в разделе «Приметы». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Украина превращается в Грецию: синоптик назвал сроки необратимого феноменаУкраина превращается в Грецию: синоптик назвал сроки необратимого феномена Юля "Зайка" из Холостяка вышла замуж за ведущего 1+1Юля "Зайка" из Холостяка вышла замуж за ведущего 1+1 Возвращение бабьего лета: украинцев предупредили о резком потеплении и назвали срокиВозвращение бабьего лета: украинцев предупредили о резком потеплении и назвали сроки Самая вкусная закуска в мире: невероятный фаршированный перец с сыромСамая вкусная закуска в мире: невероятный фаршированный перец с сыром Настя Ивлеева без лифчика свела с ума шикарными формами в облегающем комбинезонеНастя Ивлеева без лифчика свела с ума шикарными формами в облегающем комбинезоне

Последние новости

16:36

Приметы на 24 октября: что нельзя делать в Филиппов день и как не попасть в беду

16:34

Новолуние в ноябре 2021: что нужно делать, чтобы привлечь энергию денег

16:14

"Пощады не ждите": в Генпрокуратуре и МВД предупредили COVID-фальсификаторов Видео

16:05

Когда коронавирус в Украине выйдет на плато: эксперт назвал сроки Видео

15:46

Зеленский предложил РФ "газовую" сделку: в Кабмине рассказали, как от этого выиграет Украина

Реклама
15:34

В Украине "полная катастрофа": больные с купленными COVID-сертификатами заполонили больницы Видео

15:14

Поздравления с днем свадьбы: в прозе, своими словами и в стихах – душевные пожелания молодоженам

15:03

Тина Кароль разделась до трусов в поддержку нового альбома: показала себя со всех ракурсов

15:00

Гороскоп на 24 октября 2021 для всех знаков Зодиака: денежный бонус или обман Видео

14:35

Цены на бензин и топливо в Украине резко "взлетели" Видео

14:07

Пуля прошила насквозь: как от руки Болдуина погибла украинка Хатчинс

14:05

Самая вкусная закуска: вкуснейшие рулетики из ветчины за 7 минут Видео

14:00

Аренда квартир в Киеве: как снять жилье в столице и на что обращать внимание

13:26

Савченко оправдалась за поддельный COVID-сертификат в "Борисполе": "Нигде не признано документом" Видео

13:15

В Полтаве умер 18-летний студент: трагедия произошла в общежитии

12:56

В большой семье лицом не щелкай: рецензия на мульфильм Семейка Аддамс 2 Видео

12:29

Суммы в платежках взлетят: в Украине хотят рекордно поднять тарифы за доставку газа Видео

12:22

Саакашвили в тюрьме сделали переливание крови: Ясько заявила, что политик в опасности

11:49

Гороскоп на 23 октября 2021 для всех знаков Зодиака: наглая ложь, досадные ошибки или секреты Видео

11:43

В Украине еще две области попали в "красную" зону карантина

Реклама
11:23

Дети возвращались с прогулки, когда послышался треск: подробности трагедии в детсаду Кременчуга Видео

11:15

В оружии Болдуина был один боевой патрон: СМИ сообщили новые подробности трагедии

11:14

Лунный гороскоп на неделю 25-31 октября: судьбоносный день, убытки или любовь всей жизни Видео

10:52

Когда Масленица в 2022 году: традиции и обычаи праздника

10:38

Лунный посевной календарь на ноябрь 2021: лучшие дни для садово-огородных работ

10:34

Эктор Хименес-Браво заговорил об участии в "Холостяке": Григорий Решетник уже одобрил

10:31

Под Днепром 16-летнего парня раздавила бетонная плита Видео

10:06

Приметы на 23 октября: что нельзя делать и как не попасть в беду Видео

10:03

Вакцинация от коронавируса на вокзалах: Голубовская указала на важный нюанс Видео

09:46

"Народные методы не помогают": врач назвала симптом COVID-19, с которым нужно бежать в больницу

09:34

Очередь и 20 минут на прощание: крематорий в Одессе работает без перерывов из-за вспышки COVID-19

09:29

К чему снятся дети: толкование известных сонников

09:00

Холостячка 2: участников проекта проверили на полиграфе - Огневич распрощалась сразу с тремя

08:56

Путин объяснил, почему Россия будет продолжать агрессию против Украины мнение

08:30

Коронавирус в Украине 23 октября: за сутки выявили более 23 тыс. новых больных COVID-19

08:07

Больше 8 гривен, но меньше 20: в КГГА уточнили, на сколько подорожает проезд в метро в столице Видео

07:33

Вакцина Pfizer на 90% защищает от COVID-19 детей от 5 до 11 лет - новое исследование

06:58

На встрече Путина и Байдена будет не до Украины мнение

06:00

Газ как оружие Путина и кризис в Европе: в ЕС призвали к блокаде запуска Северного потока-2 Видео

05:30

Надя Дорофеева топлес заинтриговала фанатов и показала "то, что важнее всего"

Реклама
05:15

Угроза применения Путиным ядерной кнопки: военный эксперт оценил риски

05:12

Скорый запуск СП-2 под угрозой срыва: в ФРГ объяснили сроки сертификации трубы Газпрома Видео

04:39

День рекламиста 2021 в Украине: оригинальные поздравления и прикольные картинки

04:15

Сняла бикини и надела хиджаб: Настя Каменских позировала в традиционном арабском наряде в ОАЭ

03:38

К чему снятся духи: толкование известных сонников

03:35

Лунный календарь стрижек и процедур красоты на неделю 25-31 октября: лучшие дни

02:31

В Минздраве поведали, при каком условии начнут ослаблять карантин Видео

01:40

Боится Украину: эксперт объяснил, зачем Россия проводит учения в аннексированном Крыму

01:26

Эксперты подсчитали, какие знаки Зодиака чаще всех вакцинируются от COVID-19 Видео

00:56

Названы вещи, приносящие удачу: случайные находки, которые стоит поднять

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять