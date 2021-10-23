Приметы на 24 октября: что нельзя делать в Филиппов день и как не попасть в беду

Что нельзя делать 24 октября / pixabay

24 октября церковь почитает память преподобного Феофана Исповедника, епископа Никейского. Наши предки называли 24 октября - Филиппов день.

В Филиппов день люди старались делать запасы на зиму, а также мололи зерно на муку.

После 24 октября Филиппова дня было запрещено играть свадьбы. Девушки в Филиппов день шли в церковь и молились, чтобы в скором будущем выйти замуж.

Что нельзя делать в Филиппов день 24 октября

Нельзя оставлять дом грязным и неприбранным.

Нельзя 24 октября переедать, можно привлечь проблемы со здоровьем.

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Нельзя 24 октября разжигать камин. В этот день можно привлечь несчастье и потери в доме.

Приметы на 24 октября

Иней на Филиппов день, скоро быть снегопаду.

Если утром на Феофана Исповедника стоит туман, то совсем скоро начнется оттепель.

Если утром в Филиппов день снег пошел, то зима будет суровая.

Ясное ночное небо сулит морозную погоду.