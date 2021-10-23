Приметы на 24 октября: что нельзя делать в Филиппов день и как не попасть в беду

24 октября в Филиппов день можно привлечь несчастье и потери в доме.
24 октября церковь почитает память преподобного Феофана Исповедника, епископа Никейского. Наши предки называли 24 октября - Филиппов день.
В Филиппов день люди старались делать запасы на зиму, а также мололи зерно на муку.
После 24 октября Филиппова дня было запрещено играть свадьбы. Девушки в Филиппов день шли в церковь и молились, чтобы в скором будущем выйти замуж.
Что нельзя делать в Филиппов день 24 октября
Нельзя оставлять дом грязным и неприбранным.
Нельзя 24 октября переедать, можно привлечь проблемы со здоровьем.
Нельзя 24 октября разжигать камин. В этот день можно привлечь несчастье и потери в доме.
Приметы на 24 октября
Иней на Филиппов день, скоро быть снегопаду.
Если утром на Феофана Исповедника стоит туман, то совсем скоро начнется оттепель.
Если утром в Филиппов день снег пошел, то зима будет суровая.
Ясное ночное небо сулит морозную погоду.