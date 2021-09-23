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Приметы на 24 сентября: что нельзя делать и как не привлечь беду в день Феодоры

23 сентября 2021, 18:07

Почему женщинам нельзя красить губы 24 сентября.

макияж
Что нельзя делать 24 сентября / ua.depositphotos.com

Ежегодно 24 сентября церковь отмечает и православные почитают память преподобной Феодоры Александрийской. В этот день есть множество запретов и традиций.

К 24 сентября до дня преподобной Феодоры все работы в поле, огороде и по дому должны быть закончены.

Как правило, хозяйки в этот день собирались все вместе и готовить вкусные угощения из капусты.

По примете, в этот день отмечали свадьбы. А вот чтобы брак был счастливым долгие годы, жениху и невесте стоит съесть блюдо из капусты.

Чтобы вас ждал успех в будущем, обязательно оденьте что-то золотистого цвета.

Что нельзя делать 24 сентября

  • Нельзя 24 сентября начинать новых дел - принесут неудачи.
  • Нельзя в этот день мыть голову.
  • Нельзя врать, кричать и злится.
  • Нельзя поднимать ничего на дороге.
  • Нельзя женщинам красить губы и наносить макияж - можно заболеть. Есть в день свадьбы, 24 сентября, девушка испачкает платье - можно накликать ссоры.

Приметы на 24 сентября

  • Будет хороший урожай в будущем году - если на Феодоры густой восход озимых.
  • Зима будет поздней - если до 24 сентября пчелы все еще летают.

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