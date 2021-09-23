Приметы на 24 сентября: что нельзя делать и как не привлечь беду в день Феодоры

Почему женщинам нельзя красить губы 24 сентября.
Ежегодно 24 сентября церковь отмечает и православные почитают память преподобной Феодоры Александрийской. В этот день есть множество запретов и традиций.
К 24 сентября до дня преподобной Феодоры все работы в поле, огороде и по дому должны быть закончены.
Как правило, хозяйки в этот день собирались все вместе и готовить вкусные угощения из капусты.
По примете, в этот день отмечали свадьбы. А вот чтобы брак был счастливым долгие годы, жениху и невесте стоит съесть блюдо из капусты.
Чтобы вас ждал успех в будущем, обязательно оденьте что-то золотистого цвета.
Что нельзя делать 24 сентября
- Нельзя 24 сентября начинать новых дел - принесут неудачи.
- Нельзя в этот день мыть голову.
- Нельзя врать, кричать и злится.
- Нельзя поднимать ничего на дороге.
- Нельзя женщинам красить губы и наносить макияж - можно заболеть. Есть в день свадьбы, 24 сентября, девушка испачкает платье - можно накликать ссоры.
Приметы на 24 сентября
- Будет хороший урожай в будущем году - если на Феодоры густой восход озимых.
- Зима будет поздней - если до 24 сентября пчелы все еще летают.
Автор: Мария Тупик