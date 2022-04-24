Приметы на 25 апреля: что нельзя делать и как не попасть в беду

Что нельзя делать в первый день после Пасхи 2022.
25 апреля церковь почитает память святого Василия. Святому Василию молятся для избавления от болезней, а также для придания сил и мужества.
Бытует мнение, что если в этот день кому-то пожелать зла, то человек сам пострадает от зла, так делать не нужно.
Неделя после Пасхи особенная. Верили, что можно привлечь большое счастье и удачу.
Что нельзя делать 25 апреля 2022
Нельзя проводить панихиды.
Нельзя свататься и венчаться.
Нельзя грустить и ругаться с близкими.
Нельзя допускать излишеств в еде и употребления алкоголя.
Нельзя плохо думать о людях.
Нельзя 25 апреля шить.
Нельзя 25 апреля работать в огороде.
Приметы на 25 апреля
Если теплый день 25 апреля, то год будет урожайным.
Если верба зацвела, то скоро будет потепление.
Если солнечный день и холодное утро, то лето будет засушливым и неурожайным.
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