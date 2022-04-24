Приметы на 25 апреля: что нельзя делать и как не попасть в беду

Что нельзя делать 25 апреля / pixabay

25 апреля церковь почитает память святого Василия. Святому Василию молятся для избавления от болезней, а также для придания сил и мужества.

Бытует мнение, что если в этот день кому-то пожелать зла, то человек сам пострадает от зла, так делать не нужно.

Неделя после Пасхи особенная. Верили, что можно привлечь большое счастье и удачу.

Что нельзя делать 25 апреля 2022

Нельзя проводить панихиды.

Нельзя свататься и венчаться.

Нельзя грустить и ругаться с близкими.

Нельзя допускать излишеств в еде и употребления алкоголя.

Нельзя плохо думать о людях.

Нельзя 25 апреля шить.

Нельзя 25 апреля работать в огороде.

Приметы на 25 апреля

Если теплый день 25 апреля, то год будет урожайным.

Если верба зацвела, то скоро будет потепление.

Если солнечный день и холодное утро, то лето будет засушливым и неурожайным.

Читайте также: