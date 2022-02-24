Приметы на 25 февраля: что нельзя делать и какие сны принесут беду

Что нельзя делать 25 февраля / ua.depositphotos.com

25 февраля церковь почитает память святых Алексея и Мелетия, а в народе этот день называли "рыбным"

Хозяйки в этот день на ужин готовили вкусные угощения из рыбы.

Чтобы будущий урожай был удачным, женщины старались промораживать семена. Зерно стоит вынести на мороз, а потом отнести в теплое место. Верили, что так зерно заряжается Божьей силой, поскольку Бог в этот день смотрит с неба на людей.

Молодые девушки выносили на мороз свою пряжу. Верили, что если положить изделие на снег, то вещи прослужат своим владельцам гораздо дольше.

Что нельзя делать 25 февраля

Нельзя 25 февраля начинать новые дела.

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Нельзя 25 февраля ругаться с близкими. Можно привлечь беду.

Нельзя планировать поездки. Дальняя дорога приведет к неудачам.

Сны 25 февраля на Алексея вещие

Если 25 февраля приснились перчатки, стоит ждать незваного гостя.

Если 25 февраля приснился квас, стоит ожидать обмана.

Если 25 февраля приснились орехи и семена, то стоит ожидать мелкие неприятности.

Если обезьяны приснились 25 февраля, то можно попасть в неприятную ситуацию.

Приметы на 25 февраля

Если метель 25 февраля, то летом будет много осадков.

Если на небе звезды, то будет хороший урожай.

Если сосульки 25 февраля, то можно рассчитывать на хороший урожай овощей.

Если холодный день 25 февраля, то весна наступит рано и будет теплой.

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