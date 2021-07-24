Приметы на 25 июля: что нельзя делать и как не попасть в беду

Приметы на 25 июля / pixabay

25 июля православные христиане празднуют память чудотворной иконы Божией Матери Троеручица. Богоматерь помогает всем, верующим в Ее силу.

По народному календарю 25 июля 2021 года отмечается Проклов день, а православная церковь почитает память святых мучеников Прокла и Илария, пострадавших за веру во время гонений императором Трояном.

В народе, характеризуя этот день, говорили: "На Прокла поле от росы промокло", поэтому 25 июля получил название Прокл Плакальщик или просто Проклов день. К этому дню старались досушить сено, потому что из-за обильных рос оно начинало гнить.

Люди в старину считали, что росы 25 июля обладают целебными свойствами и собирали влагу с помощью льняных тканей, а потом отжимали в сосуд. Роса, собранная до восхода солнца, помогала избавиться от глазных болезней. Ну, а девушки умывали росой лицо, свято веря, что это подарит им красоту и молодость.

А еще росой обтирали детей и поили рожениц, чтобы легко прошли их роды. Знахари тоже не дремали и собирали на Проклов день лечебные травы, на основе которых готовили снадобья.

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Что нельзя делать 25 июля

В народе считали, что в этот день не рекомендуется ходить в баню, а также много времени проводить в ванной. В противном случае можно не поправить здоровье, а подорвать его.

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Запрещено сквернословить, ругаться и сплетничать. К тому, кто ослушается этого совета предков, негатив вернётся в троекратном размере.

Приметы на 25 июля