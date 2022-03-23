УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Приметы

Приметы на 25 марта: что нельзя делать и как не попасть в беду на Благовещение 2022

23 марта 2022, 18:10

25 марта 2022 года отмечают большой праздник Благовещение Пресвятой Богородицы.

весна, Благовещение
Что нельзя делать 25 марта на Благовещение / pixabay

25 марта церковь почитает память преподобного Феофана Исповедника и святителя Григория. В народе этот день получил название Феофанов день.

В 2022 году 25 марта отмечают еще один большой праздник Благовещение Пресвятой Богородицы.

Благовещение - третий по значению праздник после Пасхи и Рождества. Название праздника означает "благая" или "добрая" весть.

В этот день Архангел Гавриил явился Деве Марии и оповестил ее о том, что она станет матерью Иисуса Христа.

Что нужно сделать на Благовещение 2022

Вечером, накануне Благовещения, наполняли ведра водой, чтобы уберечь дом от бед.

Кроме того, в этот день старались не впускать в свои дома чужих женщин и девушек, чтобы они якобы "беды не принесли".

Если молодые девушки на Благовещение встречали ласточку, то брали в горсть землю и несли ее в город, чтобы посеять, - на том месте обязательно должен сойти укроп.

Особые надежды с этим праздником связывали и пасечники. Некоторые бросали в мед просвиру и подкармливали насекомых, чтобы принеси хороший медонос.

Считалось, если Благовещение начиналось с тумана, то конопля и лен уродятся отменные.

Благовещение 25 марта - что нельзя делать

Нельзя на Благовещение 25 марта выполнять любую работу по дому.

Нельзя 25 марта убирать, готовить, а особенно шить, плести и вязать.

Нельзя 25 марта на Благовещение заплетать косицы.

Нельзя 25 марта на Благовещение сажать огороды.

Нельзя на Благовещение одалживать деньги.

Нельзя на Благовещение отдавать из дома что либо, соль или хлеб.

Нельзя на Благовещение 25 марта стричь или красить волосы.

Нельзя на Благовещение женится и свататься.

Нельзя 25 марта кушать яйца, мясные и молочные продукты, так как продолжается пост.

Нельзя 25 марта отправляться в дальнюю дорогу.

Нельзя ругаться с близкими людьми, иначе в ссорах и обидах можно весь год провести.

Приметы на Благовещение

Если на Благовещение 25 марта тепло, то и весна ожидается ранняя.

Если на Благовещение 25 марта еще лежит снег, то он еще месяц продержится.

Если на Благовещение яркое солнце, то будет богатый урожай.

Если идет дождь 25 марта, то будет засуха летом.

Читайте также:

viber
Реклама
Популярное
Яичная скорлупа - лучшее удобрение для цветов, овощей и фруктов: как приготовить волшебный настойЯичная скорлупа - лучшее удобрение для цветов, овощей и фруктов: как приготовить волшебный настой Приметы на 31 декабря: что нельзя делать на Новый год, чтобы не привлечь беду в домПриметы на 31 декабря: что нельзя делать на Новый год, чтобы не привлечь беду в дом В России требуют отстранить Путина из президентского креслаВ России требуют отстранить Путина из президентского кресла Гороскоп на февраль 2022 для всех знаков зодиака: Ракам – деньги, Львам – успех в любви, Стрельцам – тратыГороскоп на февраль 2022 для всех знаков зодиака: Ракам – деньги, Львам – успех в любви, Стрельцам – траты Чайник, утюг и даже стиралку: как очистить любую технику от накипиЧайник, утюг и даже стиралку: как очистить любую технику от накипи

Последние новости

21:31

Украинская "девушка Бонда" поддержала украинских детей, пострадавших от военной агрессии РФ

21:22

В зоопарке Киева родился лемур Байрактар

20:58

В Сети вычислили подставного "диджея" на концерте c Путиным в Москве: оказался служивым ФСОВидео

20:54

В Киеве оккупанты убили российскую журналисткуВидео

20:49

"Киев опустел наполовину": Кличко рассказал о последствиях войныВидео

Реклама
20:33

Гороскоп для Стрельцов на апрель 2022: хорошая новость, бурная личная жизнь и новая работа

20:22

Общие потери РФ в Украине достигают 40 тысяч солдат - НАТОВидео

20:00

Хоронят жен, прячутся в бэйби-боксах и притворяются беременными: как мужчины убегают от войны

19:58

"Это нацизм 21-го века": Вакарчук рассказал белорусам правду про жестокость российских оккупантов

19:34

Недолго смеялись российские Искандеры: почему РФ не удастся пополнить запасы закончившихся ракетмнение

19:30

Украину накроет снегом и опасной погодой: синоптики предупредили об опасностиВидео

19:23

На Николаевщине 78-летний дедушка уничтожил вражеский "Град" коктейлем Молотова

19:05

"Украина побеждает в войне": американский профессор привел ряд доказательств провала армии Путина

18:53

В Киеве оккупанты обстреляли парковку с людьми, есть жертвы - КличкоВидео

18:33

Россия провалила план привлечения боевиков из Сирии для войны с Украиной – разведкаВидео

18:28

В Мариуполе ВСУ ликвидировали командира 810-й бригады морпехов Черноморского флотаВидео

18:20

РФ никогда не сможет выиграть в ядерной войне – СтолтенбергВидео

18:10

Приметы на 25 марта: что нельзя делать и как не попасть в беду на Благовещение 2022

18:07

Путин выбрал логику обычного фашиста и именно она его погубитмнение

17:58

В НАТО заявили, что Китай поддерживает Путина в вопросе вторжения в УкраинуВидео

Реклама
17:49

В России заявили, что с территории Украины прилетел снаряд и взорвался в деревне

17:29

"Россия может усилить бомбардировки": в CNN дали прогноз войны в Украине на следующую неделю

17:28

Столтенберг жестко отверг предложение Польши предоставить миротворцев НАТО для УкраиныВидео

17:15

Литры водки и обращение к шаманам за помощью: СБУ выложила свежий перехват разговора оккупантаВидео

17:11

Гороскоп для Украины: мольфарка рассказала, когда ждать самых опасный дней войны с РоссиейВидео

16:44

Беларусь высылает украинских дипломатов: в МИД Украины назвали это недружественным шагом

16:44

"Москва горит": мужчина забросал Кремль коктейлями МолотоваВидео

16:34

Не стареют душой партизаны: пожилой украинец угнал у агрессоров грузовик с оружием и патронамиВидео

16:30

Гороскоп на апрель 2022 года для Весов: переезд навсегда или временный "железный занавес"Видео

16:09

"РФ открыла финансовый фронт против ЕС": в ОП оценили решение Путина об оплате за газ рублямиВидео

16:08

Почему Россию в любом случае ожидает разгроммнение

15:44

Приметы на 24 марта: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

15:31

Российские олигархи обсуждают, как ликвидировать Путина – разведкаВидео

15:21

Золотые держатели в туалете и бассейн с танцполом: как выглядит яхта Путина за 75 млрдВидео

15:11

Внук Ротару впервые вышел на связь после неудавшегося побега в Молдову

15:04

Россия будет продавать газ в ЕС только за рубли – Путин сделал новое поручениеВидео

14:45

"Должна была покорять сцены": юная украинская гимнастка погибла под завалами в Мариуполе

14:38

90% украинцев считают, что заплатить за отстраивание Украины после войны должна Россия - опрос

14:36

У Путина отрицают ракетные удары по жилам домам и убийства мирных жителей Украины

14:35

"Нас пытаются втянуть в войну": в Беларуси отказались воевать в УкраинеВидео

Реклама
14:25

Как создается и работает пропаганда в России: продюсер Александр Роднянский раскрыл нюансы

14:17

Война в Украине перемалывает "непобедимую" армию России: почему Беларусь не спешит воеватьмнение

14:12

Россияне обстреляли Ирпень запрещенными фосфорными снарядами - мэр города

14:02

Не ждите скорого окончания войны, она продлится не менее пол года – военный экспертВидео

13:55

Гороскоп на апрель 2022 года для Дев: риск травм, переезд и беременностьВидео

13:52

По гуманитарному коридору из Рубежного эвакуировались 80 человек – Луганская ОВА

13:45

Астафьева жестко обратилась к политикам и олигархам, которые "повывозили свои толстые морды" из Украины

13:44

Ирпень, Буча и Гостомель взяты в кольцо ВСУВидео

13:26

Новые гарантии безопасности и удар по агрессии: Зеленский призвал Японию к сотрудничеству с Украиной

13:17

Шойгу исчез: министр обороны РФ уже 12 дней не выходит на публикуВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять