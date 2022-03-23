Приметы на 25 марта: что нельзя делать и как не попасть в беду на Благовещение 2022

Что нельзя делать 25 марта на Благовещение / pixabay

25 марта церковь почитает память преподобного Феофана Исповедника и святителя Григория. В народе этот день получил название Феофанов день.

В 2022 году 25 марта отмечают еще один большой праздник Благовещение Пресвятой Богородицы.

Благовещение - третий по значению праздник после Пасхи и Рождества. Название праздника означает "благая" или "добрая" весть.

В этот день Архангел Гавриил явился Деве Марии и оповестил ее о том, что она станет матерью Иисуса Христа.

Что нужно сделать на Благовещение 2022

Вечером, накануне Благовещения, наполняли ведра водой, чтобы уберечь дом от бед.

Кроме того, в этот день старались не впускать в свои дома чужих женщин и девушек, чтобы они якобы "беды не принесли".

Если молодые девушки на Благовещение встречали ласточку, то брали в горсть землю и несли ее в город, чтобы посеять, - на том месте обязательно должен сойти укроп.

Особые надежды с этим праздником связывали и пасечники. Некоторые бросали в мед просвиру и подкармливали насекомых, чтобы принеси хороший медонос.

Считалось, если Благовещение начиналось с тумана, то конопля и лен уродятся отменные.

Благовещение 25 марта - что нельзя делать

Нельзя на Благовещение 25 марта выполнять любую работу по дому.

Нельзя 25 марта убирать, готовить, а особенно шить, плести и вязать.

Нельзя 25 марта на Благовещение заплетать косицы.

Нельзя 25 марта на Благовещение сажать огороды.

Нельзя на Благовещение одалживать деньги.

Нельзя на Благовещение отдавать из дома что либо, соль или хлеб.

Нельзя на Благовещение 25 марта стричь или красить волосы.

Нельзя на Благовещение женится и свататься.

Нельзя 25 марта кушать яйца, мясные и молочные продукты, так как продолжается пост.

Нельзя 25 марта отправляться в дальнюю дорогу.

Нельзя ругаться с близкими людьми, иначе в ссорах и обидах можно весь год провести.

Приметы на Благовещение

Если на Благовещение 25 марта тепло, то и весна ожидается ранняя.

Если на Благовещение 25 марта еще лежит снег, то он еще месяц продержится.

Если на Благовещение яркое солнце, то будет богатый урожай.

Если идет дождь 25 марта, то будет засуха летом.

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