Приметы на 25 ноября: что нельзя делать и как не попасть в беду

Как уберечь дом от проблем и что нужно сделать 25 ноября.
25 ноября церковь почитает Ивана Милостливого. С этого дня начинались сильные снегопады. Люди молились святому Иоанну за своих детей. Именно женщины своими прошениями могут просить хорошую судьбу для своего ребенка.
Хозяйки готовили дом к зиме, а мужчины убирали в саду все лишнее.
Будет не лишним подарить небольшой подарок близким в этот день. Такой знак внимания сулит добрый лад в доме и хороший настрой между супругами.
Что нельзя делать 25 ноября
Нельзя 25 ноября принимать важные решения в эту среду. Считается, что последствия будут непредсказуемыми. Даже самые благие намерения могут вылиться в катастрофу.
Нельзя отвергать предложение руки и сердца 25 ноября. Если это произойдет, можно не дождаться предложения или суженого вплоть до Масленицы.
Нельзя 25 ноября увольняться с работы. Впоследствии окажется, что все эти шаги были ошибочными.
Приметы на 25 ноября
Если в этот день жена накормит мужа орешками, то он не будет ворчать, а станет ласковым.
Если облака низко плывут, то к морозным дням.
Если изморозь поутру появилась, то жди вечерних заморозков.
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