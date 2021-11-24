Приметы на 25 ноября: что нельзя делать и как не попасть в беду

Что нельзя делать 25 ноября / pixabay

25 ноября церковь почитает Ивана Милостливого. С этого дня начинались сильные снегопады. Люди молились святому Иоанну за своих детей. Именно женщины своими прошениями могут просить хорошую судьбу для своего ребенка.

Хозяйки готовили дом к зиме, а мужчины убирали в саду все лишнее.

Будет не лишним подарить небольшой подарок близким в этот день. Такой знак внимания сулит добрый лад в доме и хороший настрой между супругами.

Что нельзя делать 25 ноября

Нельзя 25 ноября принимать важные решения в эту среду. Считается, что последствия будут непредсказуемыми. Даже самые благие намерения могут вылиться в катастрофу.

Нельзя отвергать предложение руки и сердца 25 ноября. Если это произойдет, можно не дождаться предложения или суженого вплоть до Масленицы.

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Нельзя 25 ноября увольняться с работы. Впоследствии окажется, что все эти шаги были ошибочными.

Приметы на 25 ноября

Если в этот день жена накормит мужа орешками, то он не будет ворчать, а станет ласковым.

Если облака низко плывут, то к морозным дням.

Если изморозь поутру появилась, то жди вечерних заморозков.

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