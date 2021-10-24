Приметы на 25 октября: что нельзя делать и как не попасть в беду

Что нельзя делать 25 октября / pixabay

25 октября церковь почитает память мучеников Прова, Тараха, Андроника. В этот день наши предки наблюдали за небом, они верили, что по количеству звезд можно определить погоду и будущий урожай.

Так, если звезды яркие, то будет сильный мороз. Хороший урожай гороха обещают много ярких звезд на небе.

Кроме того, люди продолжали готовить дома к зиме. Убирали, стирали, выносили мусор и готовились уже к наступлению новогодних праздников.

Что нельзя делать 25 октября

Нельзя выбивать и стирать ковры 25 октября, можете спугнуть счастье.

Нельзя веселится 25 октября. Предки утверждали, что хохочущий человек мог подвергнуть себя мучениям.

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Нельзя вступать в конфликты и ругаться с близкими людьми. Иначе обидчику не будет никакого счастья.

Приметы на 25 октября

Гром гремит 25 октября, зима будет короткой и снежной.

Ветер дует слабо в одном направлении, будет пасмурно еще ближайший месяц.

Красная луна 25 октября, будет ветреная погода.

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