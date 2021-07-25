Приметы на 26 июля: что нельзя делать и как не попасть в беду

Приметы на 26 июля / pixabay

26 июля 2021 года православная Церковь чтит память Архангела Гавриила. Он известен, как один из семи главных архангелов, которые служили Господу.

Гавриила неоднократно упоминали в Священном Писании, называя его посланником Божьим. Именно он сообщил Деве Марии о том, что у нее родится Иисус и принес народу радостную новость. Поэтому на следующий день после Благовещения отмечается молитвенное собрание, которое посвящается архангелу.

Люди этот день старались проводить в поле. Крестьяне молились Богоматери о том, чтобы она дала им больше сил, которые нужны были во время сбора урожая. По легендам, в этот день Архангел Гавриил приходит на Землю, перевоплотившись в золотой свет, он осматривает поля и наблюдает за людьми.

Что нельзя делать 26 июля

Запрещается жадничать в этот день. Этого нельзя делать в любые дни, но двадцать шестого июля — особенно.

Не обманывайте никого. Будьте честны перед собой и близкими, Архангел Гавриил не любит вранье, поэтому следует быть откровенным, если не хотите, чтобы Архангел злился.

Запрещается брать и давать деньги в долг.Если у вас были какие-то долги, отдайте их до праздничного события, иначе вас будут преследовать проблемы с деньгами на протяжении целого года.

В этот день нельзя ругаться с кем-либо, в противном случае вы можете испортить отношения с близкими людьми на очень долгий срок. Если у вас будут конфликтные ситуации в этот день, старайтесь решить их мирным путем, не кричите и не спорьте, не нужно выяснять отношения.

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Что нужно сделать 26 июля

Для того, чтобы привлечь на свою сторону удачу, 26 июля люди пекут пироги или просто берут еду и делятся ею с ближними, бедными или теми, кто в ней нуждается.

По возможности следует помочь тем, кому это действительно очень важно. Не нужно быть жадным и отказывать в помощи людям, особенно, если вас об этом просят напрямую.

Приметы на 26 июля