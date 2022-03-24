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Приметы на 26 марта: что нельзя делать и как не попасть в беду

24 марта 2022, 20:10

26 марта принято уделять особое внимание растениям.

весна
Что нельзя делать 26 марта / pixabay

26 марта церковь почитает память святителя Никифора. По поверьям, в этот день обычно начинается потепление и выползают из берлоги медведи.

Считалось, что это довольно опасный день.

Хозяйки в этот день ставили тесто на пирожки. Только нельзя печь блюда с картошкой. Это очень плохая примета, которая предвещает потерю близких людей.

26 марта принято уделять особое внимание растениям, бережно относиться к ним, поливайте их, ухаживайте за ними.

Что нельзя делать 26 марта

Нельзя 26 марта ломать ветки. Можно на весь род привлечь беды.

Нельзя 26 марта брать в руки острые и режущие предметы. Тех, кто порежется в этот день, ждут серьезные жизненные испытания.

Нельзя 26 марта устраивать беспорядок в доме. От чистоты и порядка в доме зависит будущее его жителей.

Нельзя 26 марта одалживать деньги. Можно привлечь семейные проблемы.

Приметы на 26 марта

Если медведи проснулись, то уже началась настоящая весна.

Если туманы 26 марта, то лето ненастным будет.

Если из березы много сока течет, то будет опасное лето.

Если гуси прилетели в этот день, к урожаю хлебов и обилию рыбы.

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