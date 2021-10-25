Приметы на 26 октября: что нельзя делать и как не попасть в беду

Что нельзя делать 26 октября / pixabay

26 октября церковь почитает Иверскую икону Божьей матери. В народе этот день называли Иверская.

Люди старались ходить в баню. Такой ритуал сулил очищение всего тела и избавления от плохих привычек. Особенно почитался такой ритуал теми, кто сильно и долго болеет. Считалось, что банный дух может изгнать недуг.

26 октября старались ходить в церковь. Молились возле Иверской иконы Божьей матери и просили защиты от пожара и об умножении плодородия земли.

Считается, что сегодня невероятно легко заболеть, простудиться и подхватить какую-то сыпь. Поэтому не нужно закаляться, одеваться не по погоде или же употреблять в пищу незнакомые продукты.

Что нельзя делать 26 октября

Нельзя ходить в баню одному. Можно навлечь на себя и своих близких неприятности.

Реклама

Нельзя разговаривать с незнакомыми людьми 26 октября. В этот период увеличивается риск обмана.

Нельзя никому рассказывать о своих успехах в жизни и на работе.

Нельзя ссорится, конфликтовать и выяснять отношения. Если ослушаться запрета, то вся неделя будет насыщена скандалами.

Нельзя одевать одежду черного цвета 26 октября, все планы разрушатся.

Нельзя плохо думать, можно навлечь беду.

Приметы на 26 октября

Небо стало темно-синим, будет скоро зима.

Температура воздуха резко упала, будет затяжная зима.

Утром петухи поют, через пару дней будет потепление.