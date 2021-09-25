Приметы на 26 сентября: что нельзя делать и как не попасть в беду

Почему 26 сентября нельзя стоять долго у зеркала и небрежно относится к деньгам.
Ежегодно 26 сентября церковь отмечает и православные почитают память преподобного Корнилия Сотника.
Именно в этот день, 26 сентября люди старались собрать оставшийся урожай, иначе, если дальше оставить его на огороде, может принести несчастье.
В народе имя преподобного Корнилия было связано со словом "корень". Считалось, что с этого времени прекращается рост растений. В этот день люди собирали корнеплоды, делали из них заготовки на зиму и готовили блюда на стол из редьки.
Что нельзя делать 26 сентября
Нельзя 26 сентября давать деньги в долг,
Нельзя думать и стоять у зеркала,
Нельзя легкомысленно обращаться с деньгами и быть очень доверчивым,
Нельзя выяснять отношения с близкими,
Не стоит сегодня заключать брак.
Приметы на 26 сентября
Если на Корнилия все грачи полетят на юг — скоро пойдет снег.
Поставить на стол репу — к миру в семье.
Если в этот день пошел теплый дождь — в этом году он будет последним.
Выйти под теплый дождь — хорошая примета.