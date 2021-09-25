Приметы на 26 сентября: что нельзя делать и как не попасть в беду

Что нельзя делать 26 сентября / pixabay

Ежегодно 26 сентября церковь отмечает и православные почитают память преподобного Корнилия Сотника.

Именно в этот день, 26 сентября люди старались собрать оставшийся урожай, иначе, если дальше оставить его на огороде, может принести несчастье.

В народе имя преподобного Корнилия было связано со словом "корень". Считалось, что с этого времени прекращается рост растений. В этот день люди собирали корнеплоды, делали из них заготовки на зиму и готовили блюда на стол из редьки.

Что нельзя делать 26 сентября

Нельзя 26 сентября давать деньги в долг,

Нельзя думать и стоять у зеркала,

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Нельзя легкомысленно обращаться с деньгами и быть очень доверчивым,

Нельзя выяснять отношения с близкими,

Не стоит сегодня заключать брак.

Приметы на 26 сентября

Если на Корнилия все грачи полетят на юг — скоро пойдет снег.

Поставить на стол репу — к миру в семье.

Если в этот день пошел теплый дождь — в этом году он будет последним.

Выйти под теплый дождь — хорошая примета.