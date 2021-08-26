Приметы на 27 августа: что нельзя делать и как не попасть в беду

Что нельзя делать 27 августа / pixabay

Ежегодно 27 августа в церковном календаре отмечают и почитают память пророка Михея. А в народном календаре называли день Тиховеем.

Для Михеева дня существовало много традиций и запретов, также в этот день предсказывали погоду на ближайшее будущее.

В этот день нельзя пить спиртные напитки, можно лишиться финансового благополучия. Помимо употребления спиртных напитков в этот день запрещается что-либо печь. Работа с тестом может навлечь на хозяйку болезни и несчастья.

Также 27 августа нельзя никому не рассказывать о своих планах и снах. В противном случае планы не сбудутся, а сны могут обернуться против и навлечь в жизнь много бед.

Что нельзя делать 27 августа

Нельзя лениться, иначе вы сами накличете на себя беду.

Хозяйкам не стоит замешивать тесто. Обойдитесь в этот день без выпечки.

Запрещено употреблять алкоголь. Считалось, что тех, кто нарушит этот запрет -ждёт бедность

Нельзя ссориться и ругаться с близкими.

Приметы на 27 августа

Если на Тиховея ветра нет, осень будет тëплая и без дождей;

Если подули ветра, будет осень холодная и дождливая;

После дождя стоит идти за грибами в лес. Их будет, скорее всего, много;

Если журавли начинают готовиться к отлëту, значит, в конце сентября придут морозы;

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