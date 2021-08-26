Приметы на 27 августа: что нельзя делать и как не попасть в беду

27 августа нельзя употреблять спиртные напитки.
Ежегодно 27 августа в церковном календаре отмечают и почитают память пророка Михея. А в народном календаре называли день Тиховеем.
Для Михеева дня существовало много традиций и запретов, также в этот день предсказывали погоду на ближайшее будущее.
В этот день нельзя пить спиртные напитки, можно лишиться финансового благополучия. Помимо употребления спиртных напитков в этот день запрещается что-либо печь. Работа с тестом может навлечь на хозяйку болезни и несчастья.
Также 27 августа нельзя никому не рассказывать о своих планах и снах. В противном случае планы не сбудутся, а сны могут обернуться против и навлечь в жизнь много бед.
Что нельзя делать 27 августа
- Нельзя лениться, иначе вы сами накличете на себя беду.
- Хозяйкам не стоит замешивать тесто. Обойдитесь в этот день без выпечки.
- Запрещено употреблять алкоголь. Считалось, что тех, кто нарушит этот запрет -ждёт бедность
- Нельзя ссориться и ругаться с близкими.
Приметы на 27 августа
- Если на Тиховея ветра нет, осень будет тëплая и без дождей;
- Если подули ветра, будет осень холодная и дождливая;
- После дождя стоит идти за грибами в лес. Их будет, скорее всего, много;
- Если журавли начинают готовиться к отлëту, значит, в конце сентября придут морозы;
Читайте такжеТрадиционное угощение на Ореховый Спас-2021: невероятно вкусный рецепт
Автор: Мария Тупик