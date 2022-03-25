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Приметы на 27 марта: что нельзя делать и как не попасть в беду

25 марта 2022, 20:10

С этого дня начинали уже сеять рассаду, вспахивать землю и готовиться к работам в поле.

весна
Что нельзя делать 27 марта / pixabay

27 марта церковь почитает память преподобного Венедикта Нурсийского. В народном месяцеслове дата получила название Венедиктов день.

Ещё 27 марта - день празднования Федоровской иконы Божией матери. Федоровской иконе Божией Матери молятся о семейном счастье, крепком здоровье, легких родах и рождении здорового ребенка.

С этого дня начинали уже сеять рассаду, вспахивать землю и готовиться к работам в поле.

Хозяева ухаживали за домашними животными и верили, что они могут принести счастье в дом.

Что нельзя делать 27 марта

Нельзя 27 марта смотреть в зеркало. Особенно это касается пожилых людей.

Нельзя 27 марта колоть дрова, точить ножи, а также брать в руки оружие. По поверью, это может привести к ссорам.

Нельзя 27 марта ругать животных и бить их.

Приметы на 27 марта

Если 27 марта мороз, то всю неделю холодно будет.

Если облака быстро и высоко плывут, то к хорошей погоде.

Если туман в этот день, к ненастному лету.

Если день морозный, то холода еще неделю продержатся.

Если куры громко кудахчут, то к ссоре.

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