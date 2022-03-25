Приметы на 27 марта: что нельзя делать и как не попасть в беду

С этого дня начинали уже сеять рассаду, вспахивать землю и готовиться к работам в поле.
27 марта церковь почитает память преподобного Венедикта Нурсийского. В народном месяцеслове дата получила название Венедиктов день.
Ещё 27 марта - день празднования Федоровской иконы Божией матери. Федоровской иконе Божией Матери молятся о семейном счастье, крепком здоровье, легких родах и рождении здорового ребенка.
С этого дня начинали уже сеять рассаду, вспахивать землю и готовиться к работам в поле.
Хозяева ухаживали за домашними животными и верили, что они могут принести счастье в дом.
Что нельзя делать 27 марта
Нельзя 27 марта смотреть в зеркало. Особенно это касается пожилых людей.
Нельзя 27 марта колоть дрова, точить ножи, а также брать в руки оружие. По поверью, это может привести к ссорам.
Нельзя 27 марта ругать животных и бить их.
Приметы на 27 марта
Если 27 марта мороз, то всю неделю холодно будет.
Если облака быстро и высоко плывут, то к хорошей погоде.
Если туман в этот день, к ненастному лету.
Если день морозный, то холода еще неделю продержатся.
Если куры громко кудахчут, то к ссоре.
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