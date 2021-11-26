Приметы на 27 ноября: что нельзя делать в Филиппов день и как не попасть в беду

Что нельзя делать 27 ноября / pixabay

27 ноября церковь почитает память святого Филиппа. В этот день люди готовились к началу Рождественского поста.

Хозяйки делали заготовки, пряли и вязали. Мужчины помогали женщинам по хозяйству.

Девушки в Филиппов день гадали. Взрослые ходили в церковь и просили защитить дом от бед и крепкого здоровья на будущий год.

Что нельзя делать 27 ноября в Филиппов день

Нельзя 27 ноября раздавать еду и отдавать вещи из дома.

Нельзя 27 ноября ходить в лес. С этого дня дикие животные становятся агрессивными и могут напасть на человека.

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Нельзя 27 ноября лениться. В такую дату можно взять на себя готовку еды.

Нельзя стирать, убирать и мыть полы 27 ноября. Можно вымести всю удачу.

Нельзя конфликтовать 27 ноября с близкими людьми.

Приметы на 27 ноября в Филиппов день

Если 27 ноября облачно и снежно, то к ненастью в конце мая.

Если пасмурный день, то ждите хорошего урожая хлебов.

Если ворона каркнет, то стоит ожидать потепления.

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