Приметы на 27 ноября: что нельзя делать в Филиппов день и как не попасть в беду

27 ноября категорически запрещено отдавать вещи из дома.
27 ноября церковь почитает память святого Филиппа. В этот день люди готовились к началу Рождественского поста.
Хозяйки делали заготовки, пряли и вязали. Мужчины помогали женщинам по хозяйству.
Девушки в Филиппов день гадали. Взрослые ходили в церковь и просили защитить дом от бед и крепкого здоровья на будущий год.
Что нельзя делать 27 ноября в Филиппов день
Нельзя 27 ноября раздавать еду и отдавать вещи из дома.
Нельзя 27 ноября ходить в лес. С этого дня дикие животные становятся агрессивными и могут напасть на человека.
Нельзя 27 ноября лениться. В такую дату можно взять на себя готовку еды.
Нельзя стирать, убирать и мыть полы 27 ноября. Можно вымести всю удачу.
Нельзя конфликтовать 27 ноября с близкими людьми.
Приметы на 27 ноября в Филиппов день
Если 27 ноября облачно и снежно, то к ненастью в конце мая.
Если пасмурный день, то ждите хорошего урожая хлебов.
Если ворона каркнет, то стоит ожидать потепления.
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