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Приметы на 27 октября: что нельзя делать в день Параскевы и как не попасть в беду

26 октября 2021, 18:21

Женщины и мамы в этот день молились за своих детей, желая им всего хорошего.

осень
Что нельзя делать 27 октября / pixabay

27 октября церковь почитает память святой Параскевы. Этот день в народе стали называть Параскева Грязнуха, иногда праздник просто называют Грязнуха.

Наши предки очень почитали Параскеву, она считалась всеобщей матушкой, бабьей заступницей, доктором и хранительницей матерей.

Люди в этот день судили по погоде о предстоящей зиме. Если 27 октября сильно грязно, идет дождь и ветер, то зимний период придет уже совсем скоро.

Девушки 27 октября молились об удачном замужестве. Просят Параскеву послать им хорошего суженого.

Женщины и мамы молились за своих детей, желая им всего хорошего, и освящали путь их во взрослую жизнь.

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Что нельзя делать 27 октября в день Параскевы

Нельзя женщинам вязать, шить и вышивать.

Нельзя делать уборку и стирать 27 октября, можно привлечь в свою жизнь различные заболевания.

Нельзя убирать вокруг дома, работать в огороде и в поле, можно накликать гнев близких людей.

Нельзя веселиться, говорят, что тот, кто много смеется, тот в старости будет очень много плакать.

Нельзя конфликтовать и обижаться 27 октября.

Приметы на 27 октября в день Параскевы

Грязно и слякоть 27 октября - будет холодная зима.

Сильный штормовой ветер 27 октября - ждать лютой зимы.

Солнечная и ясная погода - дождей ждать еще не скоро.

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