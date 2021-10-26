Приметы на 27 октября: что нельзя делать в день Параскевы и как не попасть в беду

Женщины и мамы в этот день молились за своих детей, желая им всего хорошего.
27 октября церковь почитает память святой Параскевы. Этот день в народе стали называть Параскева Грязнуха, иногда праздник просто называют Грязнуха.
Наши предки очень почитали Параскеву, она считалась всеобщей матушкой, бабьей заступницей, доктором и хранительницей матерей.
Люди в этот день судили по погоде о предстоящей зиме. Если 27 октября сильно грязно, идет дождь и ветер, то зимний период придет уже совсем скоро.
Девушки 27 октября молились об удачном замужестве. Просят Параскеву послать им хорошего суженого.
Женщины и мамы молились за своих детей, желая им всего хорошего, и освящали путь их во взрослую жизнь.
Что нельзя делать 27 октября в день Параскевы
Нельзя женщинам вязать, шить и вышивать.
Нельзя делать уборку и стирать 27 октября, можно привлечь в свою жизнь различные заболевания.
Нельзя убирать вокруг дома, работать в огороде и в поле, можно накликать гнев близких людей.
Нельзя веселиться, говорят, что тот, кто много смеется, тот в старости будет очень много плакать.
Нельзя конфликтовать и обижаться 27 октября.
Приметы на 27 октября в день Параскевы
Грязно и слякоть 27 октября - будет холодная зима.
Сильный штормовой ветер 27 октября - ждать лютой зимы.
Солнечная и ясная погода - дождей ждать еще не скоро.
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