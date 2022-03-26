Приметы на 28 марта: что нельзя делать и как не попасть в беду

Что нельзя делать 28 марта / pixabay

28 марта церковь почитает память сразу двух великомучеников Александров. В народе же в этот день готовились к весне, ждали, когда прилетят чайки.

По поведению птиц чаек и журавлей, люди определяли погоду на ближайший месяц. С этого дня люди старались убирать огороды и готовились к посевной.

Считалось, если ночью услышать волчий вой и перевернуть подушку, то страх исчезнет.

Правда 28 марта существовало очень много запретов.

Что нельзя делать 28 марта

Нельзя 28 марта обижать черную кошку, она является предвестником денег.

Нельзя 28 марта мыть голову. Можешна накликать разлуку с близким человеком.

Нельзя выкидывать собранные с расчески волосы в мусорное ведро. Волосы нужно бросить в проточную воду, например, в унитаз.

Нельзя 28 марта перебирать вещи в шкафу, иначе можно навлечь на себя большие расходы, тоску.

Нельзя 28 марта кричать на собак, иначе можете потерять верного друга.

Нельзя 28 марта выходить без приколотой к одежде булавки.

Приметы на 28 марта

Если перелетные птицы передвигаются стаями, то ждать теплую весну.

Если чайки прилетели, то жди теплую погоду.

Если воробьи громко чирикать начали, то будет ясная погода.

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