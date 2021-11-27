Приметы на 28 ноября: что нельзя делать в Гурьев день и как не попасть в беду

Что нельзя делать 28 ноября / pixabay

28 ноября церковь почитает память святого Гурия. Люди верили, что святой способен прогнать зубную боль и защитить здоровье.

С 28 ноября традиционно начинается 40-дневный Рождественский пост.

Считается, что на это время человек получает защиту перед злыми духами. Это день всегда старались проводить в согласии.

Что нельзя делать 28 ноября в Гурьев день

Нельзя мужу и жене вступать в конфликты и ссориться.

Нельзя 28 ноября венчаться и заключать браки.

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Нельзя много веселиться и шумно отмечать праздники.

Нельзя есть яйца, мясо, молоко и его производные. Под строгое табу попадает алкоголь. По средам и пятницам разрешено употреблять только фрукты, овощи и хлеб.

Приметы на 28 ноября

Если земля снежным ковром покрыта, то он пролежит до самой весны.

Если подул мощный ветер 28 ноября, то он не остановится до середины декабря.

Если выпало много снега 28 ноября, то ожидайте богатый урожай.

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