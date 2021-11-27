УкрРус
РецептыКино и сериалыМода и красотаПраздникиГороскопПоздравленияЗдоровьеСонникПриметыЛайфхакиШоуStars
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Приметы

Приметы на 28 ноября: что нельзя делать в Гурьев день и как не попасть в беду

27 ноября 2021, 17:08

28 ноября начинается Рождественский пост, который продлится до 6 января. С этого дня у православных появляется ряд строгих ограничений.

мороз
Что нельзя делать 28 ноября / pixabay

28 ноября церковь почитает память святого Гурия. Люди верили, что святой способен прогнать зубную боль и защитить здоровье.

С 28 ноября традиционно начинается 40-дневный Рождественский пост.

Считается, что на это время человек получает защиту перед злыми духами. Это день всегда старались проводить в согласии.

Что нельзя делать 28 ноября в Гурьев день

Нельзя мужу и жене вступать в конфликты и ссориться.

Нельзя 28 ноября венчаться и заключать браки.

Реклама

Нельзя много веселиться и шумно отмечать праздники.

Нельзя есть яйца, мясо, молоко и его производные. Под строгое табу попадает алкоголь. По средам и пятницам разрешено употреблять только фрукты, овощи и хлеб.

Приметы на 28 ноября

Если земля снежным ковром покрыта, то он пролежит до самой весны.

Если подул мощный ветер 28 ноября, то он не остановится до середины декабря.

Если выпало много снега 28 ноября, то ожидайте богатый урожай.

Читайте такжеМеню на Рождественский пост 2021-2022: календарь питания по дням

Читайте также:

viber
приметы
Сейчас вы просматриваете новость «Приметы на 28 ноября: что нельзя делать в Гурьев день и как не попасть в беду». Другие приметы на все случаи жизни читайте в разделе «Приметы». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
В моду на осень-зиму 2021 2022 вошли удивительные пальто и пуховики несказанной красотыВ моду на осень-зиму 2021 2022 вошли удивительные пальто и пуховики несказанной красоты Чтобы в нем всегда водились деньги: названы три вещи, которые должны быть в кошелькеЧтобы в нем всегда водились деньги: названы три вещи, которые должны быть в кошельке Никогда не покупайте: эти вещи приносят в дом беду и нищетуНикогда не покупайте: эти вещи приносят в дом беду и нищету Украину накроет резкое похолодание и завалит снегом – синоптикУкраину накроет резкое похолодание и завалит снегом – синоптик Чтобы в доме был достаток: как правильно мыть полы и вытирать пыль, чтобы привлечь удачуЧтобы в доме был достаток: как правильно мыть полы и вытирать пыль, чтобы привлечь удачу
17:08

Приметы на 28 ноября: что нельзя делать в Гурьев день и как не попасть в беду

16:57

Подготовка госпереворота с Ахметовым: журналист раскрыл имена заговорщиковВидео

16:30

Без пенсии рискует остаться каждый пятый: украинцам советуют копить на старостьВидео

15:50

Переброска войск РФ на границу Украины: у Байдена срочно связались с ОПВидео

15:47

Иммунолог указал на главное "коварство" коллективного иммунитета при COVID-19Видео

Реклама
15:45

Умерла экс-министр образования Мандзий

15:32

Украинцы узнали новые тарифы на газ в декабре: кому придется платить большеВидео

14:50

В моду на 2022 год входят потрясающие джинсы, способные превратить жизнь в сплошной праздникФотоВидео

14:27

Мощный взрыв на Николаевщине: под завалами жилого дома нашли женщину без сознанияВидео

14:22

Метели, аномальная температура и гололед: синоптики дали прогноз погоды на декабрь

14:12

Супермаркеты в Украине накручивают до небес цены на популярный продукт

14:08

Южноафриканская мутация коронавируса "Омикрон" добралась до Чехии и Германии

13:46

Триумф, признание и большие деньги: прогноз на картах Таро для Скорпионов на декабрь 2021Видео

13:31

Когда день матери 2022 в Украине: дата и традиции праздника

13:29

Украинке пришлось "гасить" кредит, который она не просила: в ПриватБанке назвали это благодарностью

13:24

В Кривом Роге трамвай врезался в маршрутку, а та влетела в подростка на "зебре"Видео

13:18

Попробуйте прямо сейчас: всего один секретный ингредиент сделает салат Оливье самым вкуснымВидео

13:09

В Новой Одессе рванул газ в многоэтажке: пострадали как минимум три человекаФотоВидео

13:00

Гороскоп на завтра 28 ноября 2021: Девам – сплетни, Стрельцам – убытки, Водолеям – ссорыВидео

12:50

Раскол Батькивщины и домашние хлопоты: астролог составил гороскоп Юлии Тимошенко

Реклама
12:48

НАТО не будет воевать за Украину в случае вторжения России, но угрожает Кремлю последствиямиВидео

12:23

Приостановка военной помощи Украине: в WSJ выяснили, как США будут реагировать на агрессию Кремля

11:52

"Такой же опасный, как Эбола": во Всемирной медицинской ассоциации забили тревогу из-за "Омикрона"Видео

11:43

Киевлянин незаконно взводит пентхаус на крыше 18-этажки: люди в шокеВидео

11:10

В Новой Одессе прогремел взрыв в многоэтажке, разрушены два этажа домаВидео

10:55

В супермаркете АТБ в Киеве охранники и покупатель устроили лютую драку из-за маскиВидео

10:39

В Черкассах 3-летний мальчик получил ожоги головы во время операцииВидео

10:00

Смертельное ДТП в Харькове: водитель фуры был под действием наркотиковВидео

09:45

У Украины есть шанс сделать сильный ход, чтобы защитить страну от военного вторжения РФ – эксперт

09:35

День памяти жертв Голодомора 2021: дата, история и мероприятия

09:25

Вещи, которые женщина должна отпустить до Нового года

09:14

Перед новым годом в Украине взлетят цены на продукты: что подорожает больше всего

09:10

Запад и Россия против нового закона по Донбассу и Крыму: Зеленский предупредил Украину об опасностиВидео

08:39

В Каменском Таврия влетела в пешеходов, погибли 35-летняя женщина и ее маленький сын

08:30

Тайны карпатских мольфаров и природное волшебство: что покажут в новом выпуске Мандруй Україною з Дмитром КомаровимВидео

08:22

Коронавирус в Украине 27 ноября немного утих: 14 тыс. новых зараженных и менее 600 смертейВидео

08:21

Гороскоп на сегодня 27 ноября 2021: Девам – коварство женщины, Скорпионам – невероятное везениеВидео

08:01

Moderna заявила о создании новой версии вакцины против опасного штамма коронавируса "Омикрон"Видео

07:45

Произошло то, чего Москва всегда бояласьмнение

07:23

"Меня это волнует": Байден отреагировал на слова Зеленского о госпереворотеВидео

Реклама
07:10

Военная операция ВСУ по Донбассу – не сценарий для Украины: Зеленский назвал главную цель КиеваВидео

06:28

Курс гривны: каких сюрпризов ждать под ёлочкумнение

05:28

Зацветет даже палка: как приготовить суперотвар для комнатных растений из того, что есть под рукой

05:28

Зеленский пока не готов идти на второй президентский срокВидео

05:05

Как пить, чтобы не болела голова: встречаем Новогодние праздники и корпоративы без похмелья

04:44

Фитнес-тренер рассказал, неправильное употребление какого фрукта ведет к набору веса

04:16

Как использовать старые вещи с пользой: 7 креативных идей

03:54

Любовный гороскоп на неделю 29 ноября – 5 декабря: Львам – авантюры, Водолеям – тайная встречаВидео

03:37

Улететь за копейки: 10 лайфхаков, как найти и купить дешевые авиабилеты

03:15

Оля Полякова растаяла в страстных объятиях Олега Винника: "Отныне у нас большая любовь с Олегом"

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять