Приметы на 28 октября: что нельзя делать в Ефимов день и как не попасть в беду

В народе говорили, что 28 октября вместе с зимой активизируется и нечистая сила.
28 октября церковь почитает память святого Евфимия (Ефима). Наши предки называли Ефимов день. Мужчины старались сделать уборку в гараже и навести порядки в доме.
Женщины обычно пряли нить, что гарантировало защиту от злых сил. Считалось, что нить, спрядена 28 октября, является прекрасным средством от различных недугов.
Люди старались молится святому и просили достатка и здоровья на будущую зиму.
Что нельзя делать в Ефимов день 28 октября
Нельзя сплетничать и говорить о плохом. Слова, сказанные 28 октября, имеют особую силу и могут сбыться.
Нельзя заниматься тяжелой работой по дому и проводить генеральную уборку.
Также болезни и неудачи могут ожидать девушек, которые решат заплести в этот день косы.
Нельзя лениться 28 октября, а все ремонтные работы лучше отложить на потом.
Нельзя чинить бытовую технику 28 октября, она быстро выйдет из строя.
Приметы на 28 октября в Ефимов день
Если небо чистое и без облаков, совсем скоро ударят морозы.
Если появились комары 28 октября, зима будет теплой
Если облака над восходящим солнцем, то в ближайшие дни будет ненастье.