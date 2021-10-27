Приметы на 28 октября: что нельзя делать в Ефимов день и как не попасть в беду

Что нельзя делать 28 октября / ua.depositphotos.com

28 октября церковь почитает память святого Евфимия (Ефима). Наши предки называли Ефимов день. Мужчины старались сделать уборку в гараже и навести порядки в доме.

Женщины обычно пряли нить, что гарантировало защиту от злых сил. Считалось, что нить, спрядена 28 октября, является прекрасным средством от различных недугов.

Люди старались молится святому и просили достатка и здоровья на будущую зиму.

Что нельзя делать в Ефимов день 28 октября

Нельзя сплетничать и говорить о плохом. Слова, сказанные 28 октября, имеют особую силу и могут сбыться.

Нельзя заниматься тяжелой работой по дому и проводить генеральную уборку.

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Также болезни и неудачи могут ожидать девушек, которые решат заплести в этот день косы.

Нельзя лениться 28 октября, а все ремонтные работы лучше отложить на потом.

Нельзя чинить бытовую технику 28 октября, она быстро выйдет из строя.

Приметы на 28 октября в Ефимов день

Если небо чистое и без облаков, совсем скоро ударят морозы.

Если появились комары 28 октября, зима будет теплой

Если облака над восходящим солнцем, то в ближайшие дни будет ненастье.