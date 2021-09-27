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Приметы на 28 сентября: что нельзя делать в день Никиты

27 сентября 2021, 15:51

Как правило с дня Никиты начинались сильные заморозки, которые длились до бабьего лета.

церковь, лавра
Что нельзя делать 28 сентября / ua.depositphotos.com

Ежегодно 28 сентября церковь отмечает и православные почитают память святого Никиты Готского.

В народе 28 сентября называли - днем гусей. Начиная с 29 сентября гуси, как правило, улетали в теплые края, потому охотники старались выходить на последний помысел.

Хозяйки традиционно делали заготовки на зиму, и запекали гусей.

Кроме того, с 28 сентября начинали собирать урожай репы. Она является мощным антиоксидантом, потому готовили разные заготовки и различные блюда.

Как правило с дня Никиты начинались сильные заморозки, которые длились до бабьего лета.

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28 сентября есть много запретов и традиций о которых расскажет Главред.

Что нельзя делать 28 сентября в день Никиты

Нельзя в день Никиты красить и стричь волосы - можно привлечь неудачу и лишится здоровья.

Нельзя 28 сентября браться за серьезную работу.

Нельзя убирать дома и наводить порядки, лучше отложить это на следующий день.

Приметы на 28 сентября

Гуси нос прячут под крыло - будет сильный мороз.

Ясная погода 28 сентября - будет сильный штормовой ветер.

Весна будет поздней - если дождь идет 28 сентября.

Зима будет холодной - если много муравейников в лесу.

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