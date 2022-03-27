Приметы на 29 марта: что нельзя делать и как не попасть в беду

Что нельзя делать 29 марта / pixabay

29 марта церковь почитает память мученика Савву Ермопольского.

Мужчинам принято осматривать автомобили на предмет поломок.

Саввин день был хорош для гадания. Девушки гадали на свою судьбу и верили, что можно узнать дату свадьбы.

Женщины готовили вкусные угощения и накрывали богатый стол. Приглашали гостей в дом.

В Саввин день можно загадать желание, которое исполнится в течение месяца.

Что нельзя делать в Саввин день 29 марта

Нельзя 29 марта свататься.

Нельзя после захода солнца ломать и есть хлеб.

Нельзя 29 марта брать и давать в долг деньги.

Нельзя 29 марта пересаживать цветы.

Нельзя переезжать в новое жилище.

Нельзя ругаться, спорить и выяснять отношения.

Приметы на 29 марта в Саввин день

Если 29 марта тепло, то весна будет такой же.

Если облака высоко плывут, то ждите хорошей погоды.

Если разноцветные лучи солнца, то будет дождливое лето.

Если воробьи купаются и громко чирикают, то ждать хорошего лета.

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