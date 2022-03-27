Приметы на 29 марта: что нельзя делать и как не попасть в беду

В Саввин день можно загадать желание, которое исполниться в течение месяца.
29 марта церковь почитает память мученика Савву Ермопольского.
Мужчинам принято осматривать автомобили на предмет поломок.
Саввин день был хорош для гадания. Девушки гадали на свою судьбу и верили, что можно узнать дату свадьбы.
Женщины готовили вкусные угощения и накрывали богатый стол. Приглашали гостей в дом.
В Саввин день можно загадать желание, которое исполнится в течение месяца.
Что нельзя делать в Саввин день 29 марта
Нельзя 29 марта свататься.
Нельзя после захода солнца ломать и есть хлеб.
Нельзя 29 марта брать и давать в долг деньги.
Нельзя 29 марта пересаживать цветы.
Нельзя переезжать в новое жилище.
Нельзя ругаться, спорить и выяснять отношения.
Приметы на 29 марта в Саввин день
Если 29 марта тепло, то весна будет такой же.
Если облака высоко плывут, то ждите хорошей погоды.
Если разноцветные лучи солнца, то будет дождливое лето.
Если воробьи купаются и громко чирикают, то ждать хорошего лета.
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