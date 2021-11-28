Приметы на 29 ноября: что нельзя делать в Матвеев день и как не попасть в беду

Что нельзя делать 29 ноября / pixabay

29 ноября церковь почитает память святого Матвея. В этот день наши предки ходили в гости к родным и проводили вечер за душевными разговорами.

Хозяйки готовили вкусные блюда и приглашали гостей.

Правда готовить стоит только постные блюда, ведь уже начался строгий пост перед Рождеством.

Что нельзя делать 29 ноября на Матвеев день

Нельзя покупать новые вещи. Обувь, украшения, детские вещи.

Нельзя покупать дорогую технику. Она может быстро сломаться.

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Нельзя 29 ноября считать деньги, это может привлечь проблемы с финансами на весь оставшийся год.

Приметы на 29 ноября в Матвеев день

Если облака низкие, то зима будет холодной.

Если новые вещи надели на себя, то к беде.

Если дождь 29 ноября, то к теплой зиме.

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